Kipppunkt – F.A.Z. Klimablog : Können Solaranlagen krank machen?

Hitzewellen kosteten 16 Millionen Dollar: Hitzewellen sind nicht nur ein zukünftiges Problem, sondern haben auch in der Vergangenheit bereits enorme Kosten verursacht. Das berechnet eine Besonders schwer betroffen sind einkommensschwache Staaten in wärmeren Regionen. Hitzewellen sind nicht nur ein zukünftiges Problem, sondern haben auch in der Vergangenheit bereits enorme Kosten verursacht. Das berechnet eine Studie , die Ende Oktober in der Fachzeitschrift „Science Advances“ erschienen ist. Demnach führen Hitzewellen zu erhöhten Kosten im Gesundheitssektor, zu Ernteausfällen und dazu, dass Menschen weniger produktiv arbeiten können. All das kostete Staaten auf der ganzen Welt zwischen 1992 und 2013 etwa 16 Billionen US-Dollar.

So haben extreme Hitzewellen in den wohlhabendsten Ländern der Welt durchschnittlich 1,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes eingebüßt. In den ärmsten Ländern der Welt sank das BIP nach einer Hitzewelle im Schnitt um knapp sieben Prozent. Die Wirtschaft brauchte rund zwei Jahre, um sich vollständig zu erholen. Das liegt zuvor allem daran, dass die einkommensschwachen Regionen der Welt oftmals jene in den niedrigeren Breitengraden sind. Dort finden Hitzewellen häufiger und intensiver statt. Zum anderen arbeiten Menschen in diesen Regionen häufiger draußen und sind dem Wetter somit eher ausgesetzt. In den höheren Breitengraden zeigt die Studie indes, dass das BIP nach Hitzewellen im Schnitt um ein Prozent sinkt. In einigen dieser Regionen können Hitzewellen das Wirtschaftswachstum sogar leicht ankurbeln. Das liegt allerdings daran, dass extreme Hitzewellen oftmals mit einer allgemein erhöhten Durchschnittstemperatur einhergehen. In höheren Breitengraden, wie etwa in Norwegen, kann die Wirtschaft davon etwas profitieren.

Die Studie hat allerdings auch einige Einschränkungen. Sie definiert Hitzewellen als die fünf heißesten Tage im Jahr in einer Region. Wie lange Hitzewellen andauern und ob mehrere Wellen in einem Jahr in einer Region wüten, bleibt ausgeblendet. Somit unterschätzt die Studie die Auswirkungen eher. Zudem sind gerade für wärmere und einkommensschwächere Regionen keine Daten verfügbar. Für diese schätzten die Forscher die wirtschaftliche Lage und die höchsten Temperaturen. Trotzdem zeigen die Ergebnisse, dass der Klimawandel nicht jede Region in gleichem Maße betrifft ­– und, dass Anpassungsinstrumente günstiger sein könnten, als nichts zu tun. „Die Höhe der Ausgaben für Anpassungsmaßnahmen sollte nicht nur anhand des Preises dieser Maßnahmen bewertet werden, sondern im Vergleich zu den Kosten des Nichtstuns. Unsere Forschung zeigt, dass Nichtstun einen hohen Preis hat“, folgert Christopher Callahan, Erstautor der Studie.