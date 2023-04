Immer mehr Investitionen in erneuerbare Energien – aber nicht ausreichend: Um die Energiewende erfolgreich zu meistern, müssen Regierungen, Unternehmen und Investoren in saubere Energien investieren. So sagte Gerald Haug, Klimaforscher Präsident der Leopoldina, jüngst der Deutschen Presse-Agentur: „Wir sind überall am Aussteigen, ohne einzusteigen.“ Es solle mehr in Erneuerbare investiert werden. Aber wie viele Investitionen fließen eigentlich in erneuerbare Energien?

Die Internationale Energieagentur (IEA) berechnete in einem Bericht vom Juni 2022, dass Regierungen, Unternehmen und Investoren im vergangenen Jahr rund 2,4 Billionen US-Dollar in den Energiesektor investieren. Das ist ein Anstieg von rund acht Prozent, der größtenteils auf mehr Investitionen in sogenannte saubere Energien zurückzuführen ist. Dazu zählt die IEA auch Atomkraft. So werden in diesem Jahr 1,4 Billionen US-Dollar in saubere Energien investiert, vor allem in erneuerbare Energien. So können Unternehmen mehr Photovoltaikanlagen installieren und Windräder bauen. Zudem wird in die Energieeffizienz investiert, um vor allem Gebäude zu dämmen. Diese Prognose deckt sich mit den weltweiten Investitionen im ersten Halbjahr dieses Jahres. Diese fasste BloombergNEF zusammen. Zwar sind die Investitionen im zweiten Halbjahr meist höher als jene im ersten, um Jahresziele einzuhalten. In diesem ersten Halbjahr wurde dennoch so viel in erneuerbare Energien investiert wie in keinem ersten Halbjahr zuvor. 226 Milliarden US-Dollar flossen vor allem in Projekte, um Solar- und Windkraft auszubauen.