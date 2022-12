Kipppunkt – F.A.Z. Klimablog : Arktische Seen trocknen aus

Die reichsten zehn Prozent emittieren das meiste CO₂: Je höher das Einkommen und das Vermögen, desto größer ist der CO₂-Fußabdruck. Das zeigt eine Die oberen zehn Prozent verursachten 48 Prozent aller Treibhausgase und das oberste Prozent fast 17 Prozent. Je höher das Einkommen und das Vermögen, desto größer ist der CO₂-Fußabdruck. Das zeigt eine Studie , die Ende September in der Fachzeitschrift „Nature Sustainability“ erschienen ist. So war die untere Einkommenshälfte 2019 weltweit für 11,5 Prozent aller Treibhausgase verantwortlich.und das oberste Prozent fast 17 Prozent.

Wie groß der CO₂-Fußabdruck einer Person ist, hängt aber nicht nur mit dem Einkommen zusammen, sondern auch mit dem Land, in dem sie lebt. So emittierten die obersten zehn Prozent in Nordamerika 2019 fast 69 Tonnen CO₂-Äquivalente. In Subsahara-Afrika setzten die obersten zehn Prozent 7,5 Tonnen frei. Der globale Durchschnitt über alle Einkommensklassen hinweg liegt bei sechs Tonnen. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, dürfte jeder Mensch jährlich nur 1,9 Tonnen CO₂-Äquivalente verursachen. Das entspricht in etwa einem Hin- und Rückflug von London nach New York. Während die Unterschiede zwischen den Pro-Kopf-Emissionen 1990 noch hauptsächlich auf das Heimatland zurückzuführen waren, erklären sie sich mittlerweile größtenteils aus Einkommensunterschieden innerhalb der Länder. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Ländern immer weiter angleichen, sondern dass die Ungleichheit innerhalb eines Landes zugenommen hat.

Der Studienautor Lucas Chancel vom World Inequality Lab kam zu diesen Ergebnissen, indem er die Emissionen der Länder je nach Einkommen, Vermögen und Konsumverhalten auf die Bevölkerung aufteilte. Die Emissionen, für die eine Person verantwortlich ist, resultieren aus ihrem Konsumverhalten, ihren getätigten Investitionen und den Ausgaben des Staates, in dem sie lebt. In welche Produktionsprozesse Eigentümer investieren, verursachte 2019 über 70 Prozent der Emissionen des reichsten Prozents der Welt. Emissionen, die etwa entstehen, wenn eine Fabrik gebaut wird, führt der Studienautor also auf jene zurück, die dies als Eigentümer verantworten. Trotzdem ist die berechnete CO₂-Ungleichheit geringer als die Einkommensungleichheit: Während die obersten zehn Prozent 48 Prozent des CO₂ verursachen, verdienen sie 52 Prozent des gesamten Einkommens auf der Welt und besitzen drei Viertel des Vermögens.