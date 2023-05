E s ist noch gar nicht lange her, da war Elisa Merz als Forschungstaucherin in der Antarktis unterwegs. Eine junge Meeresforscherin, studierte Biogeochemikerin, die sich früh ihren Kindheitstraum erfüllt hat. Abtauchen ins Polarmeer, was für ein Abenteuer. Jetzt kniet sie an der belgischen Nordseeküste, sticht in bequemen Leggins und modischem Shirt gekleidet Sedimentkerne aus dem Boden, reinigt Filter und füllt dutzendweise Probegefäße für die anstehende chemische Analyse. Es ist eng im mobilen Labor von TREC. Die vier Buchstaben stehen für „Traversing European Coastlines“. Ein Forschungsprojekt, wie es das in Europa und auch in anderen Weltregionen bisher nicht gegeben hat. „Leute vom Wasser arbeiten mit Leuten vom Land“, so schlicht beschreibt es Peer Bork, Direktor am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg.