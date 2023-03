Experten in Europa blicken besorgt auf die Wasserlage: In Frankreich blieb der Regen zuletzt mehr als einen Monat lang aus, das Wasservolumen des Gardasees in Italien ist so niedrig, dass die Abflüsse in einige Kanäle bereits geschlossen wurden. Und zwischenzeitlich sanken die Pegelstände des Rheins bedenklich. All das sind Folgen der fehlenden Niederschläge in Europa. Die Trockenheit kann dabei nicht nur die Landwirtschaft und Natur beeinträchtigen, sondern über die niedrigen Pegel der Gewässer auch den Transport von Gütern via Binnenschifffahrt sowie die Energieversorgung. Das zeigte sich bereits im vergangenen Sommer: Dutzende Kernkraftwerke mussten damals in Frankreich abgeschaltet werden, da Flüsse zu wenig und für eine ausreichende Kühlung zu warmes Wasser führten. In Europa gab es im vergangenen Jahr mit Ausnahme von Großbritannien und dem Norden Skandinaviens insgesamt weniger Niederschläge als üblich.