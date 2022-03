Schmutziger Polartourismus : Der Dreck im tiefen Süden

Aktualisiert am

Wenn’s denn nur die Russen wären! Eine Iljuschin 76TD-90 im Anflug auf die russische Polarstation Novolazarevskaya in der Ostantarktis Bild: Ulf von Rauchhaupt

Jetzt legen die Kreuzfahrtschiffe wieder ab. Ein beliebtes Ziel: die Antarktis. Immer mehr Menschen wollen die Welt aus Eis selbst erleben. Zuletzt stand Corona einem Urlaub auf dem kalten Kontinent im Wege, und außer Polarforschern kam längere Zeit kaum jemand mehr dorthin. Für die Antarktis war dieser Besucherrückgang ein Segen, wie eine aktuelle Studie belegt. Der Transport von Touristen, aber auch von Forschungsreisenden, hat große Auswirkungen auf das Eis der Antarktis, berichten Forscher nun in Nature Communications. Polarfahrer verursachen demnach große Mengen Ruß, der sich auf das endlose Weiß legt. Dieser Grauschleier lässt Eis und Schnee mehr Sonnenwärme absorbieren und damit schneller schmelzen.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Der Mensch schadet der Antarktis also doppelt. Zum einen über den globalen Klimawandel, der zumindest die Westantarktis allmählich tauen lässt, zum anderen durch den Tourismus, der die Eislandschaften verschmutzt und damit die Schmelzraten erhöht. Infolge anthropogen verminderten Rückstrahlvermögens der Schneeflächen tauen schätzungsweise jeden Sommer 5 bis 23 Kilogramm Schnee pro Quadratmeter zusätzlich ab, rechnen die Autoren der Studie vor. Im schlimmsten Fall schmelze also in den vom Menschen frequentierten Regionen eine Schneedecke von 23 Millimeter Dicke. Grob geschätzt, verursache jeder Besucher das Abschmelzen von rund 80 Tonnen Schnee und Eis.