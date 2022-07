Kipppunkt – F.A.Z. Klimablog : Waldbrände werden künftig immer früher beginnen

Die ungesehenen Effekte von Wäldern: Wälder spielen eine große Rolle beim Klimawandel. Sie entziehen der Atmosphäre jährlich 29 Prozent der Kohlenstoffdioxid-Emissionen und enthalten fast so viel CO2, wie derzeit in der Atmosphäre gespeichert ist. Allerdings wurde die Rolle von Wäldern bislang weitestgehend anhand dessen bewertet, wie viel CO2 sie binden und wie viel sie freisetzen können. Dabei gibt es auch biophysikalische Prozesse in Wäldern, die sich auf das Klima auswirken.

Wie diese und weitere biogeochemische Effekte das Klima beeinflussen, untersuchte jüngst eine Studie . Sie erschien am 22. März im Fachmagazin Frontiers in Forests and Global Change.. So ist die Temperatur in tropischen Wäldern durchschnittlich 0,96 Grad Celsius kühler als in gerodeten Waldflächen in dieser Region. Das wirkt sich nicht nur lokal, sondern auch global aus: Die weltweite Durchschnittstemperatur sinkt durch biophysikalische Prozesse in tropischen Wäldern um rund 0,2 Grad Celsius. Wenn tropische Wälder also abgeholzt werden, erwärmt das die Atmosphäre nicht nur, weil CO2 freigesetzt wird, sondern auch, weil biophysikalische Prozesse nicht mehr stattfinden können. In borealen Wäldern in den höheren Breitengraden dominiert der Albedo-Effekt – unter anderem, weil eine gerodete Fläche hier meist mit Schnee bedeckt wird. In den mittleren Breitengraden gleichen sich kühlende und wärmende Effekte nahezu aus. Unterm Strich kühlen biophysikalische Prozesse das Erdklima trotzdem leicht ab – auch wenn global CO2-Effekte überwiegen. Die stärksten Effekte biophysikalischer Prozesse sind auf lokaler Ebene zu sehen. Hier mildern sie das Klima ab, indem sie extreme Temperaturen abfedern, Dürren vorbeugen und vor Überschwemmungen schützen. Wälder sind also nicht nur ein Mechanismus beim Klimawandel, sondern auch bei der Klimaanpassung.