Kipppunkt – F.A.Z. Klimablog : Regenwälder leben nur noch halb so lang wie früher

Das Dilemma der Insektenzählung: Immer mehr Flächen werden landwirtschaftlich genutzt, wodurch mehr Pestizide eingesetzt werden und weniger vielfältige Pflanzen wachsen. Zudem wachsen die Städte, weshalb Wälder und andere Wildnisgebiete zurückgehen. All das sorgt dafür, dass Insekten weniger Orte haben, die ihnen Schutz und Bestäubungsmöglichkeiten gewähren. Hinzu kommt der Klimawandel, der ihnen zu schaffen macht. Das belegen zahlreiche Studien aus der ganzen Welt.

Wissenschaftler, die das Insektensterben untersuchen wollen, unterliegen allerdings einem methodischen Dilemma. Eine Studie , die im März im Fachmagazin Ecology and Evolution erschien, veranschaulicht dieses. Forschende untersuchten Hummelpopulationen in Kalifornien. Um die Hummelart zu bestimmen, müssen sie die Tiere einfangen. Möglich ist es zwar auch, Insekten einzufangen und danach wieder freizulassen. Das ist aber aufwändiger. Hinzu kommt, dass Forschende nicht alle Tiere einer Population sammeln können und die meisten Arten ohnehin gefährdet sind. Deshalb fingen die Forschenden an 17 verschiedenen Orten jeweils 100 Individuen. So kann es sein, dass sie eine bestimmte Art nicht auffanden, diese in der Realität aber nicht verschwunden, sondern selten sind. Zudem ist es möglich, dass Insekten klimabedingt ihren Standort wechseln. Die Forschenden untersuchten allerdings lediglich Gebiete, an denen historisch viele Hummeln auftauchen. Das liegt daran, dass es zu zeitaufwändig wäre, in ganz Kalifornien Hummeln zu sammeln. Ferner gibt es mehr als 260 Hummelarten. Die Forschenden sammelten Hummeln zwar zur durchschnittlichen Hauptflugzeit. Diese kann bei einigen Arten jedoch abweichen.

Lückenlose Artenzählungen wären also sehr zeit- und kostenaufwändig. Trotzdem zeigt die Studie eindeutige Tendenzen. Sie führten Untersuchungen in sechs verschiedenen Lebensräumen durch, von Küsten- bis hin zu Bergregionen. Die westliche Hummel, früher eine der verbreitetsten Arten in Kalifornien, wurde an keinem dieser Standorte gefunden. Hinzu kommt eine Vielzahl an weltweiten Studien, die allesamt zeigen, dass Insektenpopulationen zurückgehen. Wissenschaftler können also nicht eindeutig sagen, wie viele Tiere einer Art es noch gibt. Sie können aber belegen, dass der Gesamtbestand zurückgeht.