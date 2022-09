Kipppunkt – F.A.Z. Klimablog : Erwärmung bis zu 5 Grad im östlichen Mittelmeerraum und Nahen Osten

Antarktisches Eis schmilzt schneller als bisher angenommen: Antarktisches Schelfeis könnte 20- bis 40-mal schneller schmelzen, als globale Klimamodelle bisher simuliert haben. Würde das gesamte Schelfeis einbrechen, könnte der Meeresspiegel um weitere 65 Zentimeter ansteigen. Zwischen 1901 und 2015 ist der Meeresspiegel laut Weltklimarat um 19,5 Zentimeter gestiegen. Das mehrere hundert Meter dicke Schelfeis befindet sich vor allem in der Westantarktis und liegt nicht auf Land, sondern schwimmt auf dem Wasser. Zudem verhindert das Schelfeis, dass die gesamte antarktische Eisdecke in den Ozean fließt, was den Meeresspiegel wiederum erhöhen würde.

Dass Schelfeis schneller schmelzen könnte als bisher angenommen, zeigt eine Studie , die im August im Fachmagazin Science Advances erschien. Forscher modellierten, wie sich der Antarktische Küstenstrom auf die Eisschmelze auswirkt. Dieser beginnt an der Antarktischen Halbinsel, die so weit nördlich liegt, dass ihre Spitze aus dem südlichen Polarkreis ragt. So schmilzt ihr Eis besonders schnell. Dieses Gletscherwasser trägt der Antarktische Küstenstrom die gesamte kontinentale Küste entlang. Wegen der Wassermasse, die in den Strom gerät, fließt dieser schneller und mit mehr Kraft. So nimmt er das wärmere Salzwasser mit und verteilt es entlang der Küste. Hinzu kommt, dass das Süßwasser aus den geschmolzenen Gletschern weniger dicht ist als Salzwasser, weshalb es sich auf seine Oberfläche legt. Das warme Salzwasser kann also nicht an die Oberfläche gelangen und so keine Wärme an die Atmosphäre abgeben.. So könnte massenhaft Eis schmelzen., weil sie lediglich Strömungen umfassen, die mindestens einhundert Meter breit sind. „Es besteht also die Möglichkeit, dass diese Modelle die künftigen Schmelzraten nicht sehr genau wiedergeben“, sagt Mar Flexas, Hauptautor der Studie.