Kipppunkt – F.A.Z. Klimablog : Boreale Wälder sind mittlerweile CO2-Emittenten

Der Boden in Küstenstädten senkt sich ab, während das Wasser steigt: Küstenstädte könnten bedrohter vom steigenden Meeresspiegel sein, als Forscher bisher annahmen. Das zeigt eine Küstenstädte könnten. Das zeigt eine Studie , die im September in der Fachzeitschrift „Nature Sustainability“ erschienen ist. Ein internationales Forscherteam untersuchte, inwiefern der Boden in den 48 größten Küstenstädten der Welt sinkt. Dafür analysierten sie Satellitenbilder aus den Jahren 2014 bis 2020. Diese zeigen, dass der Boden im Schnitt um bis zu 16,2 Millimeter pro Jahr absinkt. Der Meeresspiegel steigt jährlich um etwa 3,7 Millimeter an.

Wie stark sich der Boden absenkt, ist von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Besonders betroffen sind jene in Südasien. Dort senkt sich der Boden um bis zu 20 Millimeter pro Jahr ab. Die Forscher vermuten, dass das vor allem daran liegt, dass der Bedarf an Grundwasser steigt. In Südasien, wo die Städte schnell expandieren, sinkt der Boden also besonders rasch. Aber auch die Erdöl- und -gasförderung sowie natürliche Prozesse lassen den Boden absenken. Dieser muss ein hohes Eigengewicht tragen, weshalb er über die Jahre immer mehr zusammensackt und sich verdichtet. Allerdings senkt sich der Boden in jenen Teilen besonders schnell ab, in denen Industrie oder Landwirtschaft ansässig sind oder in denen viele Menschen leben. Das deutet daraufhin, dass der Boden gerade wegen menschlichen Aktivitäten einsackt.



Die vorliegende Studie ist die erste, die diese Unterschiede innerhalb einer Stadt umfassend untersucht hat. Bisherige Untersuchungen, wie auch der IPCC-Bericht, haben Bodensenkungsraten in einer Stadt lediglich an einem Punkt direkt an der Küste untersucht. So kommt es laut den Forschern dazu, dass der IPCC-Bericht unterschätzt, wie unterschiedlich stark der Boden innerhalb einer Stadt sinkt und so niedrigere Senkungsraten wiedergibt. Die vorliegende Studie kann also dazu beitragen, Überschwemmungsrisiken verschiedener Städte besser einzuschätzen und so entsprechende Maßnahmen zu unternehmen. „Die Verlangsamung der Grundwasserentnahme auf ein nachhaltiges Niveau sollte für alle Gemeinden in Küstengebieten oberste Priorität haben“, sagt Eric Lindsey, Mitautor der Studie.