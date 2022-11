Kipppunkt – F.A.Z. Klimablog : Bessere Luftqualität heizt das Klima an

Der Anteil von erneuerbarem Strom in Europa: Die EU hat seit Beginn des Krieges so viel Wind- und Solarstrom produziert wie noch nie. So stammte zwischen März und September fast ein Viertel des Stroms aus erneuerbaren Energien. Das zeigt eine Die EU hat seit Beginn des Krieges so viel Wind- und Solarstrom produziert wie noch nie. So stammte zwischen März und September fast ein Viertel des Stroms aus erneuerbaren Energien. Das zeigt eine Studie der Klima-Denkfabriken Ember und E3G, die im Oktober erschien. Das habe etwa elf Milliarden Euro an Gaseinkäufen eingespart. Fast ein Drittel der erneuerbaren Elektrizität stammen aus Deutschland, nicht jedes EU-Land produziert also in gleichen Maße Solar- und Windkraft. Wie hoch ist also der Anteil von erneuerbarem Strom in den Ländern?

Die Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts zeigen, wie viel des im jeweiligen Land erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen. In diesem Jahr ist der Anteil in Norwegen, Luxemburg und Litauen am größten. In Norwegen stammen 99,1 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen, primär aus Wasserkraftwerken. Die Kraftwerke produzieren mehr Strom, als Norwegen selbst verbraucht, weshalb das Land einen Teil exportiert. In Litauen und Luxemburg ist der Anteil erneuerbarer so hoch, weil die Länder kaum Strom selbst produzieren. So stehen in beiden Ländern keine Kohlekraftwerke. Luxemburg produziert Strom aus Wind- und Solarkraft und in vier Wasserkraftwerken. Litauen beheimatet zwei Wasser- sowie vier Gaskraftwerke. Beide Länder decken den Großteil ihres Strombedarfs allerdings mit Exporten, Luxemburg importiert rund 90 Prozent seines Stroms. So stammen nur etwa 17,4 Prozent des in Luxemburg genutzten Stroms aus erneuerbaren Quellen. In Litauen ist es knapp ein Viertel. Betrachtet man, in welchen Ländern der meiste verbrauchte Strom aus erneuerbaren Quellen stammt, bleibt Norwegen Vorreiter. Es folgen Schweden und Dänemark. Die Länder mit dem geringsten Anteil von erneuerbarem Strom sind Kosovo, Moldau und Zypern, sowohl in der Erzeugung als auch im Verbrauch.

Our World in Data von der Oxford Universität zeigt grundsätzlich ähnliche Trends, in einigen Ländern allerdings starke Abweichungen. Sie berechnen, dass in Luxemburg 2021 rund 46 Prozent des produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen stammt. Für die Schweiz, die Niederlande und Estland zeigt Our World in Data weitaus niedrigere Zahlen als die Energy-Charts.