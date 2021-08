Ganz so weit ist es auf dem Zugspitzplatt noch nicht, zumindest hinsichtlich des Nördlichen Schneeferners. Aber viel Zeit bleibt nicht mehr, um die letzten deutschen Gletscher zu bestaunen. Und der Rückzug des Eises wird nicht geräuschlos verlaufen: Steinschläge und Felsstürze würden sich häufen, sagt Wilfried Hagg. Mit Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit rechnet er aufgrund der geringen Größe der bayerischen Gletscher hingegen nicht. Probleme mit der Wasserversorgung wird es jedoch in den Trockengebieten der Anden und des Himalajas geben. Dort ist man auf Gletscherwasser angewiesen.



Ein anderes Problem könnte langfristig allerdings auch die Zugspitze treffen: das Tauen des Permafrosts, des Kitts der Berge. Am „Schneefernerhaus“ am gegenüberliegenden Hang wird dieser Prozess in einem Stollen erforscht, das ehemalige Hotel ist heute Forschungsstation. Mit der Seilbahn schwebt man über den Nördlichen Schneeferner hinüber, Hagg entdeckt dabei im Eis neue Löcher und einen See. Im Schneefernerhaus angekommen, muss man einige Treppen nach oben steigen, dann öffnet sich ein Stollen in den Berg. Kühl und dunkel ist es darin, nach einiger Zeit wird es rutschig. Blankes Eis überzieht den Fels: der Permafrost. Schon in dreißig Jahren wird auch dieses Eis verschwunden sein.

Was dann der Zugspitze und den umliegenden Tälern droht, lässt sich bei der Abfahrt von Deutschlands höchstem Berg gut erkennen. Am Fuße der Zugspitze schimmert türkisfarben der Eibsee, ein beliebtes Ausflugsziel. Der See entstand vor 3800 Jahren als Folge eines gewaltigen Bergsturzes, als das Klima in der Bronzezeit kurzzeitig wärmer wurde. Einen Bergsturz solchen Ausmaßes schließen die Geologen in näherer Zukunft zwar aus, aber so stabil wie früher werden die Berge nicht mehr sein, wenn das Eis von uns gegangen ist.