Permafrost und Klimawandel : Die Alpen zerbröseln

In der Schweiz überwachen Forscher das Tauen der Berge. Aufhalten können sie die Veränderungen nicht. Sie können aber versuchen, im Ernstfall rechtzeitig zu warnen.

Es ist der frühe Morgen des 24. Juli, als sich am Matterhorn ein schweres Unglück ereignet. Ein Bergführer und sein Gast passieren gerade den Kreuzsatz unweit des Gipfels, als sich plötzlich ein Fels löst. Gesteinsmassen reißen die beiden Männer 800 Meter in die Tiefe. Sie haben keine Chance. Die Steinschläge dauern den ganzen Tag, ihre Leichen können erst am Abend aus der Wand geborgen werden.

Dass Menschen am Matterhorn verunglücken, gehört zur Geschichte dieses Berges und seiner Besteigung. Von Anfang an, auch wenn Felsstürze ein eher seltenes Ereignis sind. Nach diesem Unglück allerdings schleicht sich in und um Zermatt schnell ein Verdacht ein, denn es geschieht zum Höhepunkt der größten Hitzewelle des Sommers 2019. Haben die hohen Temperaturen den Felsen gelöst? Lässt der Klimawandel das berühmte Wahrzeichen der Schweiz immer schneller zerbröseln?

Anfang August schreckt eine Schlagzeile dann das ganze Land auf: „Matterhorn soll gesperrt werden“, titelt die Schweizer SonntagsZeitung. Der Permafrost taue in immer höheren Lagen, Bergführer fordern daher Schutz für Alpinisten. Die Nachricht verbreitet sich nicht nur in der Schweiz, weltweit macht sie ihre Runde, immerhin handelt es sich um das helvetische Markenzeichen. Für Nichtschweizer klingt es, als ob nicht nur ein Berg, sondern gleich das ganze Land abgeriegelt werden soll. Doch in Zermatt regt sich schnell Widerstand. „Das Matterhorn wird nicht gesperrt“, lässt dort die Gemeindepräsidentin mitteilen. Man verstehe die Aufregung nicht.

Permafrost nicht nur im Hochgebirge

Das Matterhorn, Ikone der Alpen, kann also weiter erklommen werden. Dabei bleibt es, und doch hat dieser Sommer einiges verändert. Die Hitzewellen haben Spuren im Hochgebirge hinterlassen, mehrmals stieg die Nullgradgrenze weit über 5000 Meter. Die Alpen schwitzen, und die offensichtlichen Folgen der globalen Erwärmung sind seit Jahrzehnten bekannt: Gletscher schmelzen und ziehen sich zurück. Weniger bekannt ist, was unterhalb der Oberfläche passiert. Dort taut der Permafrost. Jener Kitt der Alpen, der die Berge im Innersten zusammenhält.

Permafrost Die Alpen zerbröseln Vergrößern

Was das mit den Bergen macht, untersucht der Geoinformatiker Jan Beutel an der ETH Zürich. Permafrost, oder auch Dauerfrostboden genannt, ist permanent gefrorener Boden oder gefrorenes Gestein mit unterschiedlicher Mächtigkeit. Von 2500 bis 3000 Metern aufwärts sind die alpinen Riesen tiefgefroren, je nach Lage, Boden, Gefälle und der Exposition des Hangs. „Man muss sich Permafrost wie einen Gefrierschrank vorstellen, den man längere Zeit nicht abgetaut hat“, erklärt Beutel. Das Eis verklebt Fächer und Tür, irgendwann lässt sich nichts mehr öffnen – alles ist kompakt gefroren. Und so ähnlich ist es im Gebirge: Permafrost verbackt Fels, Stein und Geröll, verleiht den Bergen Halt und Stabilität.

Auf Permafrost trifft man nicht nur im Hochgebirge, er bedeckt außerdem weite Landflächen: Ein Viertel der Nordhalbkugel ist im Untergrund durch und durch gefroren. Man findet den tiefgefrorenen Boden dort, wo die Temperatur im Jahresmittel unter dem Gefrierpunkt bleibt. In den Alpen sind fünf Prozent ihrer Fläche unter Permafrost erstarrt, das ist das Doppelte des mit Gletschern bedeckten Gebiets. Die bleiben aber nicht zu allen Jahreszeiten wie ein Eisblock gefroren. Im Sommer weicht die obere Schicht des Permafrosts auf, sie wird daher als Auftauschicht bezeichnet oder Active Layer. Jan Beutel hat mit seinen Kollegen das Messnetz „PermaSense“ aufgebaut, mit dem die Berge im Schweizer Alpenbogen erforscht und überwacht werden. Darunter auch das Jungfraujoch und natürlich das Matterhorn im Wallis. Allein am Matterhorn hat Beutel an 29 Stellen verschiedene Sensoren installiert, die seit elf Jahren permanent Daten nach Zürich ins ETH-Hauptgebäude senden. Es ist das ambitionierteste Projekt zur Überwachung der Alpen, noch nie wurden die Berge über einen so langen Zeitraum derart minutiös untersucht.