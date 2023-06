Selbst eine Erwärmung von zwei Grad erhöht die Weizenpreise: Hohe Weizenpreise und eine Versorgungsknappheit gerade in afrikanischen Ländern könnten auch nach dem Krieg in der Ukraine wiederkehren. Das simulieren Forscher in einer Demnach wird Weizen weltweit um rund 17 Prozent teurer, auch wenn man die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius reduzieren kann. Rechnet man die Bevölkerungszahl der Länder nicht mit ein, kommt man auf einen Anstieg von 1,8 Prozent. Das zeigt, dass die Weizenpreise besonders in bevölkerungsreichen Ländern steigen. Denn diese liegen oftmals in niedrigeren Breitengraden, wie in Afrika oder Südasien, wo der Klimawandel starke Ertragsverluste verursachen wird. In Ägypten beispielsweise prognostizieren die Forscher fast ein Viertel weniger Erträge. So werden die Länder noch abhängiger von Importen, als sie es jetzt schon sind. Hohe Weizenpreise und eine Versorgungsknappheit gerade in afrikanischen Ländern könnten auch nach dem Krieg in der Ukraine wiederkehren. Das simulieren Forscher in einer Studie , die im vorigen Jahr im Fachmagazin „One Earth“ erschienen ist.. Rechnet man die Bevölkerungszahl der Länder nicht mit ein, kommt man auf einen Anstieg von 1,8 Prozent. Das zeigt, dass die Weizenpreise besonders in bevölkerungsreichen Ländern steigen. Denn diese liegen oftmals in niedrigeren Breitengraden, wie in Afrika oder Südasien, wo der Klimawandel starke Ertragsverluste verursachen wird. In Ägypten beispielsweise prognostizieren die Forscher fast ein Viertel weniger Erträge. So werden die Länder noch abhängiger von Importen, als sie es jetzt schon sind.

CO₂-Düngung. Mehr Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre bedeutet zwar, dass sich die Erde erhitzt. Pflanzen benötigen den Stoff allerdings, um Photosynthese zu betreiben. So können Pflanzen mit mehr CO₂ in der Luft schneller wachsen. Laborversuche zeigen, dass Ackerpflanzen so unter idealen Bedingungen um rund 35 Prozent schneller wachsen könnten. Die Forscher prognostizieren, dass die weltweiten Weizenerträge um 1,7 Prozent steigen können, wenn sich die Erde um zwei Grad erwärmt. Ohne die CO₂-Düngung berechnen sie, dass die Erträge um 6,6 Prozent zurückgehen. So könnte in einigen europäischen Ländern sowie in China Weizen bald sogar weniger kosten, weil die lokalen Erträge steigen. Ein Feldversuch des Thünen-Instituts zeigte allerdings schon 2005, dass Pflanzen in der Realität lediglich um sechs bis vierzehn Prozent schneller wachsen. Und die realen Bedingungen werden sich mit fortschreitendem Klimawandel weiter verschlechtern. Inwiefern die CO₂-Düngung also tatsächlich zu höheren Erträgen führt, bleibt fraglich. Anders sieht es in Ländern in den höheren Breitengraden aus. Diese können ihre Erträge teilweise sogar steigern. Denn auch hier verschlechtern sich zwar die klimatischen Bedingungen, allerdings nicht so stark wie in den niedrigeren Breitengraden. So überwiegt hier unterm Strich der Effekt der CO₂-Düngung.

Trotzdem zeigt die Studie, dass der Klimawandel das Gefälle zwischen Ländern in höheren und niedrigeren Breitengraden weiter verstärken wird. Länder, die ohnehin Weizen importieren, werden abhängiger von Importen und müssen so immer mehr Geld für Weizen ausgeben. Gleichzeitig verdienen Landwirte in diesen Regionen weniger. So müssen Menschen in diesen Ländern einen immer höheren Anteil ihres Einkommens für Weizen ausgeben. In exportierenden Ländern verändert sich der Anteil kaum. Ob es für die weltweite Ernährungssicherheit hilfreich ist, Handelshemmnisse abzubauen, bleibt unter diesem Gesichtspunkt fraglich. Einige argumentieren, dass so lokale Schwankungen abgemildert werden können, weil alle Länder einen besseren Zugang zu zusätzlichen Lieferungen aus anderen Ländern hätten. Importierende Länder würden allerdings noch abhängiger werden und ihr Einkommen würde weiter sinken. Die Studienautoren schlagen stattdessen vor, lokale Strukturen zu fördern. Denn die Studie untersucht nicht, inwiefern veränderte Anbaumethoden, die sich an den Klimawandel anpassen, diesem Trend entgegensteuern könnten.