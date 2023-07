Verläuft die deutsche Energiewende schnell genug? Die Energiewende schreitet noch immer nicht schnell genug voran, damit Deutschland bis 2045 klimaneutral ist. Dafür müssten die Emissionen doppelt so schnell sinken, als das derzeit der Fall ist. Das zeigt der Die Energiewende schreitet noch immer nicht schnell genug voran, damit Deutschland bis 2045 klimaneutral ist. Dafür müssten die Emissionen doppelt so schnell sinken, als das derzeit der Fall ist. Das zeigt der Transformations-Tracker des Kopernikus‐Projekts Ariadne, einem Zusammenschluss aus 25 deutschen Forschungseinrichtungen, das vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung geleitet wird. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt.

Der Tracker enthält mehr als 40 Indikatoren, die aufzeigen sollen, wie die aktuelle Entwicklung von dem abweicht, was notwendig wäre, um die Klimaneutralität zu erreichen. Demnach liegt der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch derzeit bei rund 20 Prozent und müsste bis 2030 auf mindestens 30 Prozent ansteigen. Um das zu erreichen, müsste Windkraft an See zehnmal, Windkraft an Land viermal und Photovoltaik fünfmal schneller ausgebaut werden als bisher. Hinzu kommt, dass der Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu langsam vonstatten geht. So sank der Erdgas und -öleinsatz im Jahr 2021 zwar, der Kohleverbrauch stieg aber an. Diese Daten sind aufgrund der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise allerdings mit Vorsicht zu betrachten und lassen keine strukturellen Rückschlüsse zu.

Zudem zeigt der Tracker, dass der Anteil von Strom am Energieverbrauch seit fast 20 Jahren bei 20 Prozent stagniert. Im Jahr 2030 müsste dieser bei mindestens einem Drittel liegen. Das wäre vor allem mithilfe von E-Autos und Wärmepumpen möglich. Diese kommen zwar immer häufiger zum Einsatz, allerdings steigt ihr Anteil nicht schnell genug. So waren im Jahr 2022 rund 18 Prozent der neu zugelassenen Pkws elektrisch. Der Absatz von Wärmepumpen lag im vergangenen Jahr bei 236.000. Im Jahr 2025 sollen es laut Bundesregierung mehr als doppelt so viele sein. „Unsere Analysen zeigen: Um auf Kurs zur Klimaneutralität zu kommen, geht es mit den Fortschritten der Energiewende in den meisten Bereichen zu langsam voran“, sagt Gunnar Luderer, Vize‐Leiter des Ariadne‐Projekts und Szenarien‐Experte des Potsdam‐Instituts für Klimafolgenforschung.