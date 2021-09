Negative Emissionen : Wie man das CO2 aus der Luft entfernt

Vielleicht wird man dereinst eine Geschichte erzählen. Ein Heldenepos könnte es werden, so voller Magie wie das Land, in dem sie ihren Anfang nahm, kündet sie doch davon, wie eine drohende globale Katastrophe im letzten Moment abgewendet wurde. Und so könnte die Geschichte beginnen: Tapfere Männer aus dem Land der Berge zogen hinauf ins Land aus Feuer und Eis, um aus Luft Stein zu machen – und damit die Erde zu retten. Kitschig? Gewiss. Trotzdem könnte sich das Projekt, das gerade in Island entsteht, zu einer fabelhaften Geschichte entwickeln im Kampf gegen den Klimawandel.

Bislang drehen sich aber nur Dutzende Ventilatoren in den grünen Bergen der Insel im Nordatlantik. Schauplatz ist eine Ebene, einige Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt. In dieser Einöde hat das Schweizer Start-up Climeworks, geleitet von zwei deutschen Ingenieuren, die Anlage errichtet, die als großer Hoffnungsträger für wirksamen Klimaschutz gilt. „Orca“ haben die Hauptdarsteller das Projekt genannt, nach isländisch „Orka“ für „Energie“. Die riesigen Ventilatoren filtern das klimaschädliche Kohlendioxid direkt aus der Atmosphäre, ehe es in einer benachbarten Anlage in die Tiefe gepresst und zu Stein verfestigt wird. Den elektrischen Strom beziehen sie klimaneutral aus der Geothermie.

Das exakte Verfahren ist natürlich deutlich komplizierter und die Kosten noch viel zu hoch, außerdem pflastern zahlreiche Hindernisse den Weg zur Weltrettung. Und dennoch: Wer sich umhört unter Branchenvertretern und Klimaforschern, spürt die Zuversicht. Das Direct-Air-Capture-Verfahren, wie die großen CO2-Filter genannt werden, könnte das neue große Ding im Kampf gegen den Klimawandel werden. Orca ist die bislang größte Anlage ihrer Art und im Prinzip eine Möglichkeit, wie die Welt doch noch das 1,5-Grad-Ziel erreichen – und die schlimmsten Klimafolgen verhindern könnte.

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Die Luftfilter sind kein Weg, um die Nutzung fossiler Brennstoffe beizubehalten. Die Emissionen müssen auf null – so oder so. Zu kompliziert und teuer ist es, Kohlendioxid aus der Luft abzutrennen und dauerhaft zu speichern. Sei es in Wasser, Mooren, Holz – oder eben im Felsboden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass selbst ein sofortiger Stopp der Verfeuerung fossiler Brennstoffe nicht mehr reicht, um die Pariser Klimaziele zu erfüllen. Die Menschheit wird den Temperaturanstieg vorerst nicht aufhalten können, das hat der jüngste Weltklimabericht unmissverständlich klargemacht. Um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, hat die Menschheit bereits zu viel Kohlendioxid in die Atmosphäre entweichen lassen. Um 1,2 Grad hat sich der Planet dadurch erwärmt, schon in wenigen Jahren dürfte das CO2-Budget, das für das 1,5-Grad-Ziel noch übrig ist, überschritten werden.

Daher legt der Klimabericht eine Doppelstrategie nahe: Vermeidung und Entnahme. Für Letzteres gibt es aber noch einen anderen Grund: Die Klimaforschung muss davon ausgehen, dass die Treibhausgasemissionen nicht in allen Branchen auf null gedrückt werden können, oder exakter: auf netto null. Denn der Ausstoß von Kohlendioxid, Methan oder Lachgas lässt sich in der Düngemittel- und Zementindustrie oder in der Tierhaltung kaum vermeiden.