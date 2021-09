Was in der Klimakrise dringend zu tun ist

Agenda für die Zukunft : Was in der Klimakrise dringend zu tun ist

Die Klimaktivisten von Fridays for Future haben Gehör bei der Politik gefunden: Klimastreik am Freitag, den 24.9., in Erfurt. Bild: dpa

Die Flutkatastrophe in Westdeutschland hat es drastisch verdeutlicht: Die Klimakrise ist längst bei uns angekommen. Erst Hitzewelle und Dürre, dann Starkregen und Hochwasser – Wetterextreme, die zeigen, dass wir handeln müssen. Doch die Politik hinkt den Entwicklungen stets hinterher. Viel zu lange wurde die Rolle der Klimakrise bei Extremwetterereignissen ausgeblendet und zu wenig für den Klimaschutz getan. Mit fatalen Folgen: Selbst mit radikalen Einsparungen ist die Klimakrise nicht mehr abwendbar. Denn durch die Trägheit der Atmosphäre tragen unsere Emissionen von heute erst in 20 bis 30 Jahren zur Klimakrise bei.

Der letzte IPCC-Bericht warnt unmissverständlich: Würden alle Staaten die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens umsetzen und bei der Erderwärmung auf einen Pfad von „nur“ 1,5 bis 2 Grad Celsius umschwenken, so werden wir trotzdem mit spürbaren Klimaveränderungen leben müssen – auch in Deutschland. Es braucht also mehr als nur Maßnahmen zum Klimaschutz: Wir müssen lernen, uns an die Folgen des Klimawandels anzupassen.