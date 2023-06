Dass die Wärmewende Streit, Protest und Ablehnung hervorrufen würde, war absehbar. Niemand lässt sich gerne vom Staat vorschreiben, was er mit seinem Privateigentum zu tun – oder zu lassen hat, auch nicht im Heizungskeller. Hinzu kommen immense Kosten, die eine neue, klimafreundliche Heizung mit sich bringt.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nicht absehbar war allerdings, dass die Diskussion über die Wärmewende in diesem Frühjahr ins Absurde abrutschen würde. Der Heizungsstreit geht in eine weitere Runde. Es geht um einen Energieträger, den viele Kommunen und Privatpersonen als Ersatz für Öl- und Gasheizungen auserkoren haben: Holzpellets.

Die kleinen gepressten Stäbchen, die nach Angaben der Industrie vorwiegend aus Holzabfällen gewonnen werden, galten lange Zeit als nachhaltiger und klimafreundlicher Energieträger, in mehr als 600.000 Privathaushalten wird in Deutschland mit Pelletöfen geheizt. Im geplanten Heizungsgesetz von Klimaminister Robert Habeck sollte das Heizen mit Holz jedoch nicht mehr als erneuerbar eingestuft werden, weshalb sie im Neubau verboten und in Bestandsgebäuden nicht mehr gefördert werden sollten.

Was stimmt?

Der Widerstand gegen diesen Plan fiel heftig aus. Holz sei nachhaltig und bedeute aktiven Klimaschutz, sagten führende Unionspolitiker wie Thorsten Frei und Julia Klöckner. Statt von wissenschaftlichen Erkenntnissen lasse sich die Ampel von Ideologie leiten, hieß es. Kritik gab es aber nicht nur aus der Opposition. Die Grünen im waldreichen Bayern forderten, Holz auch weiterhin verheizen zu dürfen. Nun scheint auch Habeck umzukippen, er sei zu Zugeständnissen bereit, sagte er.

Aber was stimmt? Heizen die Pellets den Klimawandel an, oder sind sie ein nachhaltiger Klimaretter? Achim Dittler hat für solche Einschätzungen kein Verständnis mehr. Der Professor am Karlsruher Institut für Technologie untersucht seit Jahren die Folgen der Holzverbrennung und wundert sich über die Ignoranz, mit der Politik und Öffentlichkeit auf längst vorliegende Erkenntnisse reagieren. In der Wissenschaft sei längst klar, welche fatalen Folgen das Verbrennen von Holz für das Klima habe, sagt er. Kein Brennstoff emittiere – bezogen auf den Energiegehalt – mehr Kohlendioxid und Schadstoffe. Pellets seien ebenso eindeutig klimaschädlich wie Scheitholz und damit schädlicher als Gas oder Öl. „Letztlich ist es Holzheizen in einer etwas kon­trollierten Art und Weise“, sagt Dittler.

Der Forstwissenschaftler Jürgen Bauhus von der Universität Freiburg bezweifelt dies nicht, hält aber den bloßen Vergleich der Energiedichten für zu einfach, um die Klimawirksamkeit von Pellets zu berechnen. Vielmehr müsse man das gesamte Kreislaufsystem betrachten, um die Kohlenstoffflüsse zu bilanzieren. Entscheidend sei, so Bauhus, ob das Holz für die Pelletherstellung aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stamme und was damit passiert wäre, wenn es nicht verbrannt würde. Genau das sehen die Befürworter der Pelletheizung als ihr stärkstes Argument: Unnützes Restholz wie Äste, Rinde oder Reisig würde im Wald einfach verrotten und am Ende genauso viel Kohlendioxid emittieren wie beim Verbrennen in der Pelletheizung.

Aus ökologischer Sicht ist das Unsinn: Totholz ist für den Wald wichtiger Lebensraum und Nährstoffquelle, unzählige Organismen sind darauf angewiesen. Außerdem entweichen nicht alle Kohlenstoffverbindungen in die Atmosphäre, sondern landen in geringen Mengen in den Böden. Hinzu kommt, dass Verrotten erheblich länger dauert als Verbrennen, mitunter Jahrzehnte. Daher kann man diese beiden Prozesse nicht gleichsetzen. Gerade die Zeit ist der kritischste Faktor beim Klimaschutz, die Emissionen müssen so schnell wie möglich runter. Wird jedoch viel Holz verbrannt, wird sehr viel Kohlenstoff frei – und fällt sofort ins Gewicht. Und die neue Bindung von Kohlenstoff dauert Jahrzehnte.