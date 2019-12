Klimagipfel : Mit Verzichtspanik wird nichts erreicht

Als müsste in einer klimafreundlicheren Welt jemand aufs Auto, aufs Heizen, Fliegen oder auf Kinder verzichten! Das Vertrauen in die Technik ist bei denen, die den Innovationsgeist am lautesten für sich reklamieren, am geringsten.

Der Geist von Paris liegt wieder auf dem Altar, bereitet, geopfert zu werden. In die zweite Woche gehen die Klimagipfelteilnehmer von Madrid mit dem sicheren und unguten Gefühl der politischen Suspendierung. Es geht nicht um Aufbruch, sondern darum, gewaltige Schlupflöcher zu verhindern. Die Klammeraffen toben. Im Artikel 6 im Regelbuch für den Pariser Klimavertrag, der Leitplanken für den Markt mit Verschmutzungsrechten handeln soll, sind die Verhandler ausgehend von mehr als sechshundert in Klammern gesetzten Formulierungen bis zum Wochenende nicht unter zweihundert gekommen. Neue, ambitioniertere Klimaziele haben zwei Nationen eingereicht, die 184 anderen warten weiter ab.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Die brutale Realität ist, dass es keine Vision gibt. Und die, die sich darüber freuen, dass wenigstens die Richtung stimme und verhandelt werde, immerhin, sie belassen es bei Durchhalteparolen. Die sechzehnjährige Greta Thunberg brauchte nur ein paar Stunden, nachdem sie in Madrid angekommen war, um es auf den Punkt zu bringen: Nichts ist erreicht bisher. Die Warnung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu Beginn, den „Krieg gegen die Natur“ endlich zu stoppen, hat wieder nicht verfangen, sein New Yorker Gipfel war schon brutal ernüchternd. Ein grotesker Zahlenstreit um die Teilnehmerzahl an der Freitagsdemo der Klimaaktivisten in der Innenstadt war der vorläufige Tiefpunkt. Eine halbe Million oder fünfzehntausend Teilnehmer, eigentlich völlig gleichgültig, denn wie ernst die Bevölkerung nicht nur in Europa die Lösung der Klimakrise nimmt, ist durch Repräsentativmfragen inzwischen hinlänglich dokumentiert.

Die 1,5 Grad Erwärmung, die man sich in Paris gegenseitig versprochen hat, werden wahrscheinlich schon in zehn Jahren erreicht sein. Die Geschwindigkeit der globalen Überhitzung hat sich im neuen Jahrhundert verdreifacht. Das sind die Botschaften in dem dicken Paket, das die Wissenschaft ins adventliche Madrid mitgebracht hat. Seit die Warnungen der Wissenschaftler immer düsterer werden, wird der unwürdige Krieg gegen sie immer schmutziger. Die Buchhalter kommen von ihrer Kassandra-Rolle nicht mehr los. Erst recht nicht, seitdem Messungen keinen Zweifel lassen: Die Klimaforscher haben nicht etwa übertrieben, ihre Analysen und Prognosen waren zu vorsichtig. Mehr als fünf oder sechs Grad mehr im Schnitt bis zum Ende des Jahrhunderts sind möglich. Ihre Klimamodelle zu diskreditieren gehört zu den neuesten Versuchen, der Klimapolitik den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dabei hat eine kritische Überprüfung jetzt gezeigt: Selbst die ältesten Computermodelle – auch die von Ölkonzernen in den siebziger Jahren eingesetzten – haben die Physik des Klimas bei all ihren Lücken grundsätzlich richtig erfasst, ihre Zahlen decken sich bemerkenswert gut mit den Messdaten.

Aber was sind Zahlen, wenn schon elf Millionen Arbeitsplätze weltweit in der Erneuerbare-Energien-Branche nicht auf die Waage gelegt werden oder Berechnungen, die glasklar zeigen, dass die Kosten eines globalen Umstiegs zu umweltschonenderen Energien deutlich niedriger ausfallen als die Kosten eines globalen Ausstiegs aus der Fossilwirtschaft? Madrid wird, wenn die Minister in dieser Woche nicht die Kurve kriegen, die Beharrungskräfte, nicht den Aufbruch, stärken. Wer Klimaschutz panikartig als eine Orgie von Verzicht, Verboten und Verlust predigt, und von denen sitzen nicht nur auf dem Klimagipfel viele auf den besten Plätzen, der sieht sich immer noch als Anwalt des braven Bürgers. Als müsste in einer klimafreundlicheren Welt jemand aufs Auto, aufs Heizen, Fliegen oder auf Kinder verzichten. Das Vertrauen in die Technik ist bei denen, die den Innovationsgeist am lautesten für sich reklamieren, am geringsten.

Die „Bild“-Schlagzeile jüngst vom (da schon längst aus dem Verkehr gezogenen) „Schock“-Papier des Umweltbundesamtes zur deutschen Klimadebatte, inklusive Tempolimit, war geradezu paradigmatisch. Weniger Luftverschmutzung: wie schockierend. Wie viel Heuchelei in dieser Haltung steckt, macht eine aktuelle Metastudie in den Annalen der amerikanischen Thorax-Gesellschaft deutlich. Es ist die letzte in einer ganzen Reihe ähnlicher Befunde. Gleich, wo man gemessen hat, ob bei den verkehrsberuhigten Sommerspielen von Atlanta Ende der neunziger Jahre oder nach der Eröffnung von autofreien Innenstadtbereichen in Oslo oder Manhattan – immer hatte die Gesundheit der Anwohner nachweislich profitiert: Innerhalb von zwei Wochen gingen die Atembeschwerden und die Zahl der Arzt- wie Klinikbesuche zurück, das Sterberisiko war innerhalb von zwei Monaten gesunken. Der Zusatznutzen von weniger Emissionen geht in große planetare Klimarechnungen, wie sie in Madrid hin und her gewälzt werden, freilich fast nie ein.