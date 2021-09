Invasive Schädlinge : Die Fahndung nach dem Japankäfer läuft

So schön sein goldgrünes Halsschild auch schimmert, der Japankäfer ist eine Bedrohung, deshalb verfolgt die Europäische Union ihn wie einen Schwerverbrecher. Seine verräterischen weißen Punkte an der Seite sind hier gerade noch so zu erkennen. Bild: Getty

Als sei eine Horde Schwerkrimineller auf der Flucht. So hörte sich Anfang August der Aufruf an, mit dem deutsche und schweizerische Behörden die Bevölkerung um Mithilfe bei einer internationalen Fahndung baten. Besonders die Bürger von Baden-Württemberg wurden aufgerufen, Ausschau zu halten und Verdächtiges umgehend den zuständigen staatlichen Stellen zu melden.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mitte Juli war in der Nähe des Basler Güterbahnhofs ein Eindringling in die Falle getappt. Nach weiteren Verdächtigen wurde mit Fotos und Steckbriefen gefahndet. Ihre charakteristischsten Erkennungsmerkmale: zwei größere Punkte am Hinterteil und fünf weitere an den Flanken. Bekannt sind sie für ihre Gefräßigkeit.