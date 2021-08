Autor des IPCC-Berichts : „Wir haben Stunden um einzelne Worte gerungen“

Er wirkte am Meeres-Kapitel des neuen IPCC-Klimaberichts mit: Der Meeresforscher Dirk Notz über den beschleunigten Klimawandel, die Verhandlungen im Weltklimarat und Widersprüche in den unterschiedlichen Klimamodellen.

Meeresforscher Dirk Notz sieht die „Kernaussagen dessen, was die Klimaforschung seit Jahrzehnten sagt, bestätigt“: Kongsfjord-Gletscherfront im Polarmeer bei Ny-Ålesund auf Spitzbergen in Norwegen Bild: dpa

Herr Notz, hinter Ihnen liegen zwei Wochen Verhandlungen mit Regierungsvertretern aus der ganzen Welt, die vielleicht nicht immer alle bereit waren, die Befunde zum beschleunigten Klimawandel so zu akzeptieren, wie es die Wissenschaft formuliert. Wer hat sich durchgesetzt?

Es geht in diesem Verhandlungsprozess darum, gemeinsam Formulierungen zu entwickeln, die den Stand der Wissenschaft richtig und ausgewogen wiedergeben. Insgesamt bin ich mit dem Endergebnis sehr zufrieden. Die Aussagen, die wir machen, sind im Endergebnis extrem klar. So können wir zum Beispiel jetzt mit Sicherheit sagen, dass inzwischen jede Region unseres Planeten nachweisbar vom menschengemachten Klimawandel betroffen ist. Die Grundaussagen der vergangenen IPCC-Berichte wurden teilweise nochmal deutlich nachgeschärft.

Wie haben Sie als Neuling in diesem Prozess die Diskussion mit den Regierungsvertretungen wahrgenommen?

Die Diskussionen waren teilweise sehr intensiv, sodass zum Beispiel um einzelne Wörter Stunde um Stunde gerungen wurde. Es war nicht immer einfach, Formulierungen zu finden, die die nicht verhandelbaren präzisen wissenschaftlichen Grundlagen beibehalten, aber dennoch von allen akzeptiert werden konnten.

Wie nah waren Sie am Verzweifeln?

Manchmal war ich persönlich doch ziemlich nahe dran. Aber es war dann doch beeindruckend zu sehen, dass wir am Ende eine Zusammenfassung unseres Berichts vorlegen konnten, der alle Länder zustimmen konnten. Das ist für die Bedeutung des IPCC Berichts im politischen Entscheidungsprozess absolut essentiell.

Worum ging es bei den Störversuchen im Detail?

Die Interna aus den Verhandlungen sind vertraulich.

Wurden durch die politischen Interventionen einzelne Formulierungen möglicherweise verfälscht?

Nein, naturwissenschaftlich ist natürlich alles korrekt, was jetzt in der Zusammenfassung steht. Ansonsten hätten wir Autorinnen und Autoren diesem Text niemals zugestimmt. Nur die Formulierungen sind teilweise angepasst worden.

Wie oft ist der Begriff ,Pariser Klimaziele' gefallen?

Das war für unsere Arbeit kein zentrales Thema. Unsere Aufgabe innerhalb des IPCC ist es nicht, politische Ziele zu thematisieren. In der Art und Weise, wie wir die Dinge jetzt formulieren, spielen die Pariser Ziele vielleicht teilweise mit hinein, aber explizit erwähnt werden sie am Ende nicht.

Von politischer Seite wurde dem IPCC in seiner mehr als dreißigjährigen Geschichte immer wieder vorgehalten, sich als Instrument einer Ideologie instrumentalisieren zu lassen, die den Klimawandel übersteigert darstellt, wohingegen für viele Wissenschaftler die Beschleunigung des Klimawandels durch den IPCC eher zu vorsichtig eingeschätzt wurde. Ist der Rat seiner Linie trotzdem treu geblieben?

In solchen Vorwürfen schwingt oft ein Unverständnis dafür mit, was wir in diesem IPCC-Prozess machen: Wir untersuchen die wissenschaftliche Literatur seit dem letzten Sachstandsbericht, also der vergangenen sieben Jahre, und aus deren Bewertung ergibt sich, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich bestimmte Aussagen sind. Gerade wenn sich die wissenschaftliche Literatur in manchen Punkten widerspricht, dann machen wir auch sehr klar, dass wir solche Aussagen zum Beispiel nur mit mittlerem Vertrauen treffen können. Ich würde sagen, wenn man von beiden extremen Seiten angegriffen wird, macht man vielleicht doch das meiste richtig.