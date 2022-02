IPCC-Klimabericht : Staaten unternehmen viel zu wenig bei Klimaanpassung

Der Weltklimarat IPCC hat in seinem zweiten Teilbericht für den neuen, sechsten Sachstandsbericht auf die schon in den nächsten beiden Jahrzehnten wachsenden Klimagefahren hingewiesen. 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen weltweit leben danach in hochgradig von Klimawandelfolgen betroffenen Regionen. Ein weiteres Viertel der Menschheit müsse mindestens zeitweise mit drastischen Veränderungen aufgrund der Erderwärmung rechnen. „Gefährliche und weitreichende Zerstörungen von Natur und den Lebenswelten von Milliarden Menschen“ seien bereits heute vom menschengemachten Klimawandel betroffen, so der IPCC.

Ein Überschreiten der im Pariser Klimaabkommen angepeilten Maximalerwärmung von 1,5 Grad seit Beginn der Industrialisierung würden die Schäden weltweit in den Städten, der Landwirtschaft und der Natur vervielfachen. Derzeit sind wir bei einem globalen Temperaturanstieg von knapp 1,2 Grad angekommen. Mit dem Bericht der IPCC-Arbeitsgruppe zwei wird damit schon wie im ersten Teilbericht vor einem halben Jahr die 1,5-Grad-Grenze als entscheidende Schwelle zu einem vielerorts kaum noch zu kontrollierenden Klimawandel markiert. Der Bericht zeigt auf, dass die Staaten in Sachen Klimaanpassung noch viel weniger unternehmen als es eigentlich nötig wäre.

Besonderer Fokus auf Städte

Von mehr als zweihundert Wissenschaftlern weltweit sind in den vergangenen drei Jahren sämtliche Daten zu den Folgen, zur Verwundbarkeit und den Anpassungsmaßnahmen zusammengetragen und in einem mehr als tausendseitigen Bericht ausgewertet worden. In der an diesem Montag präsentierten fünfunddreißigseitigen „Zusammenfassung für die politischen Entscheider“ wird festgestellt, dass bereits in den nächsten beiden Jahrzehnten zunehmende Klimagefahren drohen oder spürbar werden, wenn der Klimawandel nicht schnell begrenzt wird. Schon jetzt würde die Lücke zwischen notwendiger und tatsächlicher Anpassung immer größer. Einen besonderen Fokus legt der Bericht auf die Städte der Welt. Zum einen, weil fast die Hälfte aller Menschen in Städten wohnt und somit die Auswirkungen und Risiken dort besonders viele Menschen treffen.

Auch wenn der weltweite Temperaturanstieg nur zeitweise die Marke von 1,5 Grad überschreiten sollte und anschließend wieder gesenkt würde, hätte dies schwerwiegende und teilweise unwiderrufliche Schäden für Ökosysteme und Gesellschaften zur Folge. In dem Bericht werden kurzfristige Klimawandelfolgen bis 2040 von mittel- und langfristigen Folgen abgegrenzt. Vor allem diese kurzfristigen Folgen bei der derzeit stark beschleunigten Erwärmung mit sehr viel drastischeren Auswirkungen als lange gedacht sind bislang unterschätzt worden, wie der IPC-Bericht deutlich macht. Beispiel Landwirtschaft: „Jedes Zehntel Grad Erwärmung jenseits der 1,5 Grad wird zu eskalierenden wirtschaftlichen Schäden und häufigeren regionalen Ernteausfällen führen“, sagt Hermann Lotze-Campen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Europa überdurchschnittlich hart getroffen

„Die Risikoschwellen“, so resümiert einer der beiden Hauptautoren des neuen IPCC-Berichts, Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, „werden schon bei deutlich niedrigeren Temperaturwerten erreicht“. Pörtner beklagt vor allem die nach wir vor große Lücke zwischen den Erkenntnissen zu den Klimawandelrisiken, die sich auch in den vergangenen acht Jahren weiter beschleunigt haben, zur Umsetzung in klimapolitisches und vorsorgliches Handeln. Besonders betont wird die enge Verknüpfung von Klimawandel und den Risiken für die Ökosysteme, von denen ein Großteil der Erdbevölkerung abhängig ist. Möglichst schnell müsse sichergestellt werden, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Erdoberfläche vor der weiteren Ausbeutung geschützt – mindestens aber ökologisch nachhaltig gemanagt – werden.

Paläobiologin Daniela Schmidt von der University of Bristol, ebenfalls Mitautorin in dem Bericht wie mehrere andere deutsche Wissenschaftler, betont, dass nach den IPCC-Analysen „Europa überdurchschnittlich stark vom Klimawandel betroffen sei, würde nicht schnell und konsequent der Temperaturanstieg gebremst. Vier „Schlüsselrisiken“ wurden für Europa identifiziert: Hitzewellen, die das Risiko schwerer Gesundheitsschäden und Tote bei einer Erwärmung drei Grad – etwa dem gegenwärtigen Trend – verdoppeln bis verdreifachen würden. Zudem der Hitzestress für die Nahrungsmittelpflanzen, sowie Wasserknappheit und Überflutungsrisiken, die bis zum Jahr 2100 bei einem weiteren Fortschreiten der gegenwärtigen Erwärmung allein zu einer Verzehnfachung der Küstenschäden führen würden.

In dem Bericht werden ausführlicher als sonst die nach Überzeugung des IPCC immer noch ungenügenden Anpassungsmaßnahmen und damit mögliche Lösungswege aus der Klimakrise behandelt. Auch dabei geht der IPCC regional und systematisch vor, indem er die jeweilige Situation mit den möglichen Szenarien des Klimawandels abgleicht.