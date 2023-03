Initiative nach EU-Vorschlag : Gegen schlechte Luft sind Ärzte allergisch

Aktualisiert am

Brüssel will Schadstoffe wie Feinstaub neu regeln, doch den Medizinverbänden geht der Gesundheitsschutz nicht weit genug. Neuer Ärger auch für die Ampel?

Seit vergangenem Herbst liegt ein Schreiben aus der Bundesärztekammer auf dem Tisch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Sein Gegenstand: die aus Sicht der Ärzteschaft dringend notwendige Überarbeitung der Grenzwerte für die Luftreinhaltung. Zusammen mit der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz „Klug“, und der Dachorganisation europäischer Umwelt- und Gesundheitsorganisationen „Heal“ hat Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt die EU-Luftqualitätsrichtlinie ins Visier genommen. Die Reaktion des Ministers? Keine. Was nicht verwundert, denn der Vorstoß liefert nach dem Streit um Tempolimit, Autobahnbau und Energiewende weiteren Konfliktstoff in der Ampelkoalition.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Der Auslöser ist die in diesem Jahr anstehende Überarbeitung der EU-Richtlinie und insbesondere die daraus abgeleiteten nationalen Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub. Deutschland positioniert sich noch, heißt es derzeit in Berlin. Die entscheidende politische Frage dabei lautet: Wie viel Gesundheit darf (sollte/müsste) es sein? Die aktuell gültigen, knapp zwanzig Jahre alten Grenzwerte liegen nämlich deutlich – im Falle des Feinstaubs sogar um ein Fünffaches – über den vor anderthalb Jahren von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegten Richtwerten.