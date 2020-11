Verglichen mit traditioneller Wechselwirtschaft und Getreide als Monokultur, hatten die Gräser in dem über drei Jahre laufenden Experiment doppelt so viel Biomasse produziert – auch weil Gras drei- bis viermal pro Jahr geerntet werden kann, bei milder Witterung sogar noch tief im Winter. Nur mit Mais erzielten die Wissenschaftler ähnlich hohe Erträge. Masse allein ist allerdings kein Indikator für nachhaltige Landwirtschaft, auch das Erdreich will bedacht werden.



Uffe Jørgensen öffnet den Metallkasten, der aus der Parzelle ragt und in dem mehrere Schläuche zusammenlaufen. Hier kommt auch Wasser an, das in eineinhalb Meter Tiefe unter dem Testfeld aufgesaugt wird. Anhand der Proben misst Jørgensen, wie viel Nitrat versickert. Dazu kommt es in der Landwirtschaft häufig, wenn durch Überdüngung mehr Stickstoff in den Boden gelangt, als Pflanzen aufnehmen können. Wird zu viel Stickstoff ins Grundwasser gespült, in Flüsse und Seen, oder entweicht es als Lachgas in die Luft, schadet das der Umwelt und heizt das Klima an.