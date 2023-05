Bevor im vergangenen Jahrhundert im amerikanischen Westen die großen Stauseen am Colorado gebaut wurden, gab es den größten Süßwassersee westlich des Mississippi an einem aus heutiger Perspektive wahrlich ungewohnten Ort: Im Süden des kalifornischen Zentraltals, wo heute jährlich Milliarden Dollar mit landwirtschaftlichen Produkten umgesetzt werden, beherrschte der Tularesee die Landschaft. Abhängig von der Menge des winterlichen Niederschlags, bedeckte der flache See Hunderte von Quadratkilometern. Selbst in trockeneren Jahren war das Gebiet ein sumpfiges Feuchtbiotop, in dem das Schilf meterhoch wuchs und viele Arten von Wasservögeln ihre Heimat hatten.

Dieses einmalige Ökosystem veränderte sich dramatisch, als weiße Siedler im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert die indigenen Einwohner aus diesem Gebiet verdrängten und Kanäle gruben, um den See trockenzulegen. Auf dem fruchtbaren trockenen Seeboden bauten sie dann nahezu alles an, was im kalifornischen Klima gedeihen konnte: Baumwolle, Tomaten, Weizen, Luzerne, Ölpflanzen wie Sonnenblumen und Färberdisteln, große Plantagen mit Obst- und Nussbäumen entstanden.