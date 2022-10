Unwetter und Klimawandel : Warum Wirbelstürme heftiger werden

Die Warnung war deutlich: Der Wirbelsturm Ian, so Präsident Joe Biden, könnte in Florida verheerend wirken. Das amerikanische Hurrikanzentrum warnte vor einer bedrohlichen Sturmflut und extremen Orkanböen. Mehr als zwei Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Hunderttausende Menschen verstopften auf der Flucht die Straßen in Richtung Norden. Und tatsächlich: Ian traf als einer der stärksten je in den Vereinigten Staaten gemessenen Wirbelstürme an Land. Starkregen und eine mehr als drei Meter hohe Sturmflut setzten das Land unter Wasser, knapp zwei Millionen Menschen waren ohne Strom.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Es ist Wirbelsturmsaison auf der Nordhalbkugel. Bereits am vergangenen Wochenende hatte der Wirbelsturm Fiona an der Ostküste Kanadas immense Schäden verursacht, Anfang dieser Woche wütete der Taifun Noru auf den Philippinen und in Vietnam. Die Stürme fordern Menschenleben, vernichten Häuser, verheeren Landschaften. Doch in dieser Saison scheinen die Stürme ungewöhnlich schnell an Kraft zuzulegen – und mit außergewöhnlicher Intensität zu wüten. Eine Folge des Klimawandels?