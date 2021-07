Zunächst lenkte das Tief aus dem Mittelmeerraum sehr feuchte und warme Luft nach Deutschland und löste bereits am vorangehenden Wochenende vielerorts lokalen Starkregen und Hagelunwetter aus. Von Westen wurde gleichzeitig kühlere Atlantikluft herangeführt. Am Mittwoch steuerte das Tief nun die warme Mittelmeerluft von der Nordsee und Osteuropa her zurück nach Süden. Die warmen Luftmassen stiegen auf, weil sie leichter sind. In den Höhen kondensierte die feuchte Luft und fiel als Starkregen auf die Erdoberfläche. Zusätzlich waren die Böden in Mitteleuropa durch die Niederschläge der letzten Wochen gesättigt.



Das stark gegliederte Gelände der betroffenen Region mit teils tief eingeschnittenen Flusstälern verstärkte weiterhin den Oberflächenabfluss. „All diese Faktoren führten zusammengenommen letztlich zur verheerenden Flutkatastrophe von Juli 2021“, sagt Gams.

Doch wie ungewöhnlich ist das Ereignis und hat es mit dem Klimawandel zu tun? „Schon vor über dreißig Jahren haben Klimamodelle vorhergesagt, dass Extremniederschläge häufiger werden, während Tage mit schwachem Regen seltener werden“, sagt Stefan Rahmstorf vom Potsdam Institut für Klimafogenforschung. Pro Grad Erwärmung kann die Luft sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen und dann auch abregnen lassen. Weil mehr Wasser an starken Regentagen falle, bleibe weniger für den Rest der Zeit. „Die Zunahme der Starkregen und Abnahme von Tagen mit schwachem Regen ist inzwischen auch in den Messdaten gut nachgewiesen“, sagt Rahmstorf. „Vor allem in den mittleren nördlichen Breiten, zu denen auch Deutschland gehört.“

Ein weiterer derzeit in der Forschung kontrovers diskutierter Effekt ist die Abschwächung der Sommerzirkulation der Atmosphäre. Sie führt zu weniger Wetterwechsel und länger anhaltenden Wetterlagen. So werden ein paar heiße Tage zur Hitzewelle, ein steckengebliebenes Tief führt zu Dauerregen. Das ist eine denkbare Folge des Umstandes, dass die Arktis sich in den letzten Jahrzehnten dreimal so stark erwärmt hat wie der Rest der Erde. Das schwächt das Temperaturgefälle von den Subtropen zum Pol und damit die typische Luftbewegung von Westen nach Osten – den Jetstream – in den mittleren Breiten.