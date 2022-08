Immer heißere Sommer : „Wir sind darauf nicht vorbereitet“

Aktualisiert am

Heiße und trockene Sommer werden häufiger. Steigt dadurch auch die Gefahr von Hungersnöten in Europa? Ein Gespräch mit dem Klimahistoriker Heinz Wanner.

Ein älterer Herr schrieb mir, schon früher habe es heiße und trockene Sommer gegeben. Das stimmt doch?

Die alten Leute erinnern sich zu Recht an extreme Sommer mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. Aber die Häufung solcher Sommer seit den späten 1980er-Jahren ist in dieser Form noch nie da gewesen. Früher folgte auf einen Hitzesommer ein Einbruch, das bleibt mittlerweile aus. Wir sind fast in ein neues Klimaregime hineingeraten.

Woran machen Sie das fest?

An der Zahl der Hitzetage und Tropennächte, deren Häufigkeit in Mitteleuropa massiv zugenommen hat. Der Sommer 2003 war noch ein völliger Ausreißer, ein schwarzer Schwan. Bis dahin hatte man das Gefühl, man sei technologisch und dank der Entwicklungen in der Agrar- und Energiewirtschaft auf der sicheren Seite.

In Ihrem Buch „Klima und Gesellschaft in Europa. Die letzten tausend Jahre“ sprechen Sie von einer „Rückkehr der Verletzlichkeit“. Was meinen Sie damit?

In den letzten drei Jahrhunderten haben sich die Gesellschaften durch Innovationen und als Folge der Globalisierung weitgehend vom Diktat des natürlichen Klimas befreit. Die früheren Agrargesellschaften hingegen waren stark von Wetter und Klima abhängig und litten unter Extremereignissen. Deshalb legten sie Speicher und Kornhäuser an, um für schlechte Zeiten vorbereitet zu sein. Sie hatten ein Gedächtnis für Krisen und Katastrophen, erzählten solche Ereignisse von Generation zu Generation weiter, hielten Prozessionen ab und markierten hohe Pegelstände an Häusern. Sie wollten das Wetter und seine Extreme verstehen. Doch dieses Bewusstsein ging langsam verloren.

Warum?

Die Kleine Eiszeit mit ihren extremen Wetterereignissen klang Mitte des 19. Jahrhunderts aus. Außerdem trat von etwa 1870 bis 1985 eine sogenannte Katastrophenlücke auf, in der es nur wenige Überschwemmungen gab. Und dann profitierte man von den technischen Verbesserungen: Die Landwirtschaft blühte in den letzten drei Jahrhunderten durch synthetischen Dünger auf. Außerdem führte die Erfindung der Dampfmaschine und des Verkehrs dazu, dass ein Ausgleich von Getreide in Mangelgebiete besser möglich war. Hinzu kamen medizinische Verbesserungen. Das alles führte dazu, dass sich die Gesellschaft sicher fühlte und erholte. Sie koppelte sich vom natürlichen Klima ab und gewann das Gefühl, man könne Extreme abfedern.

Musste man nicht erst mal davon ausgehen, dass die Erderwärmung nicht so schlecht wäre? In Europa war die Erfahrung schließlich: Kälte kostet.

Noch die ganz frühen Erforscher des Treibhauseffektes wie der Schwede Svante Arrhenius bemerkten in ihren Publikationen stets, dass das wärmere Klima nach der Kleinen Eiszeit auch eine Wohltat ist. Erst von 1890 an erkannten sie, dass es immer wärmer wird. Spätestens mit den Klimamodellen ab den 1970er-Jahren und der Auswertung der Eisbohrkerne bei uns in Bern war aber klar, dass die Erwärmung zu­nehmend gefährlich wird. Hans Oeschger und Uli Siegenthaler, Pioniere des Faches, hatten damals viele Vorträge gehalten, aber es wurde nicht beachtet. Die Veränderung verlief noch schleichend. Gegen mehr Hitze helfen ­Kühlungsgeräte, hieß es damals.

Jetzt sind wir schlauer. Und doch ­stehen wir erst am Anfang dieses neuen Klimaregimes . . .