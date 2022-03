Heilsamer Wasserschwall : Wie man Wasserkraftwerke umweltfreundlich macht

Energie aus Wasserkraft schadet zwar nicht dem Klima, aber der Natur an und in den aufgestauten Gewässern. Dagegen hilft aktives Spülen der Täler unterhalb der Staumauern. Ein Ortstermin in der Schweiz

Sie macht sich breit, die Sense. Kaum ein Fluss in der Schweiz darf noch so viel Platz für sich beanspruchen wie der Grenzfluss zwischen den Kantonen Bern und Freiburg an seinem Ober- und Mittellauf. In der Nähe der Ortschaft Plaffeien hat die Sense eine rund fünfhundert Meter breite Auenlandschaft gebildet. Ende Februar fließt das Wasser hier in schmalen Rinnen, vorbei an Baumstämmen und dicken Schotterbänken. Jetzt, am Ende des Winters, scheint der Fluss hier fast zu versickern, doch mit Beginn der Schmelzwasserperiode wird die Sense wieder anschwellen und all die Inseln und Schotterbänke mitreißen, um sie an anderen Stellen wieder abzulagern. Kaum ein Stein wird auf dem anderen bleiben; auch die zarten Pflänzchen, die auf den Kiesbänken am Flussufer wachsen, werden mit dem nächsten Hochwasser wohl wieder fortgerissen werden.

Rebecca Hahn Freie Autorin in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Diese dynamische Auenlandschaft ist eine Rarität. „Etwas Vergleichbares findet man in der Schweiz kaum noch“, sagt Michael Döring, der die Abteilung ­Ökohydrologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) leitet. Ein Grund dafür sind die vielen Staumauern, die den Lauf der Schweizer Flüsse unterbrechen. Ende 2020 waren in der Alpenrepublik 677 Wasserkraftwerke mit einer Leistung von mindestens 300 Kilowatt in Betrieb. Insgesamt bezieht das Land knapp 60 Prozent seines Strombedarfs aus Wasserkraft. Lange wurde jedoch ausgeblendet, dass das, was gut fürs Klima ist, oft schlecht für die Umwelt ist. An und in vielen Fließgewässern der Schweiz ist die Artenvielfalt infolge der Wasserkraftnutzung drastisch zurückgegangen.