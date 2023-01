„Frag, warum hat Gott den Edelstein so klein gemacht und warum so riesig den Granit /

Weil Gott meinte, der Mensch solle ihn als das Wertvollere ansehen.“



Diese Verse ritzte der schottische Dichter Robert Burns 1791 in das Fenster eines Gasthauses. Dabei war dem Gestein eine gesteigerte Wertschätzung gerade erst zuteilgeworden, wie Burns vielleicht wusste. Denn wahrscheinlich hatte er 1787 in Edinburgh den Geologen James Hutton kennengelernt, der zwei Jahre zuvor im Glen Tilt, einem Tal in Zentralschottland, eine wissenschaftsgeschichtlich epochale Beobachtung gemacht hatte. Ihm war dort roter Granit aufgefallen, der in Adern und Gängen die Ablagerungsschichten eines grauen Sedimentgesteins durchschneidet. Der Granit musste also später entstanden sein als das Sediment.

Das aber war völlig unerhört. Granit galt damals – und das dürfte zu seiner Karriere als deutsches Nationalgestein beigetragen haben – als eines der frühesten Gesteine, wenn nicht das früheste überhaupt. Der Mineraloge Abraham Gottlob Werner etwa, seit 1775 Professor an der Bergakademie Freiberg, betrachtete ihn als eine Hauptkomponente des „uranfänglichen Gebirges“. Schließlich seien in Granit oder ähnlichen „kristallinen“ Gesteinen nie Spuren von Organismen zu finden, weswegen sie in frühester Zeit abgelagert worden sein müssten, als es noch kein Leben gab. Werner glaubte nämlich Grund zu der Annahme zu haben, bei jeglichem Gestein handele es sich um Ablagerungen aus Ozeanen. Dieser als „Neptunismus“ bezeichneten Idee hing auch Johann Wolfgang von Goethe an. Der interessierte sich nicht nur als Bergbauminister des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach für Gesteine. Anno 1784, also im Jahr vor Huttons Entdeckung im Glen Tilt, verfasste Goethe eine Schrift „Über den Granit“, wo er seine Begegnungen mit dem Gestein im Harz verarbeitete.

„Auf einem hohen nackten Gipfel sitzend“, schreibt er dort, „und eine weite Gegend überschauend, kann ich mir sagen: Hier ruhst du unmittelbar auf einem Grunde, der bis zu den tiefsten Orten der Erde hinreicht, keine neuere Schicht, keine aufgehäufte zusammengeschwemmte Trümmer haben sich zwischen dich und den festen Boden der Urwelt gelegt . . .“

Wahrscheinlich ist das eine Reminiszenz an die Granitkuppe des Brocken. Für Goethe war Granit das Urgestein – aber nicht nur im Sinne der erdgeschichtlichen Abfolge, sondern auch als die Gesteinsform, von der sich alle anderen ableiten, als urtümlichen Typus alles Steinernen, analog zu seiner allerdings etwas später belegten Vorstellung einer Urpflanze. Doch wie James Hutton zeigte, lag der große Dichter hier chronologisch wie geologisch gründlich daneben.

Die von Robert Burns geforderte Wertschätzung des Granits hatte damals gerade erst begonnen, genauer wieder begonnen. Denn lange hatte man sich nicht für ihn interessiert – wie überhaupt für die Vielgestaltigkeit der Steine. Das mag auch daran gelegen haben, dass der überaus einflussreiche Aristoteles und andere antike Autoren sich mit dem Thema nur am Rande beschäftigt hatten. Der Granit jedenfalls erhielt seinen Namen in den großen europäischen Sprachen erst in der Goethezeit, abgeleitet vom italienischen „granito“ für „gekörnt“. Das Wort kam seinerseits erst um das Jahr 1500 bei italienischen Steinmetzen auf.







Zauber des Rosengranits

Das ist vielleicht nicht zufällig genau die Zeit, als die antikenbegeisterten Renaissancebaumeister in Rom für eine kurze Spanne von etwa 30 Jahren wieder Granitsäulen aus dem Altertum verbauten. Zuvor hatte man antikisierende Säulen überwiegend aus Travertin gefertigt. Denn Granit war den frühneuzeitlichen Steinmetzen einfach zu hart – und den mittelalterlichen erst recht. Antike Architekturelemente aus Granit wurden zwar von der Spätantike an ein gutes Jahrtausend lang recycelt, aber man konnte kaum etwas an ihnen verändern – allenfalls hat man monolithische Säulen in Scheiben zersägt. Granitoberflächen härten nämlich an der Luft mit der Zeit nach, die Gewinnung neuen Materials im Steinbruch ist daher einfacher als die Bearbeitung von Recyclinggestein. Dennoch wurden die römerzeitlichen Granitgruben auf Elba oder Giglio im Mittelalter höchstens lokal und in begrenztem Umfang weitergenutzt. Das Wissen um die professionelle Gewinnung und Bearbeitung des Hartgesteins war im Westen, wie so vieles, irgendwann im vierten oder fünften Jahrhundert verloren gegangen.

Dabei war der Umgang mit Granit lange vor den Römern perfektioniert worden, die ihre Foren, Tempel und Thermen allein am Tiber mit Abertausenden von Granitsäulen teils gigantischer Abmessungen schmückten. Sehr viele davon kamen aus Ägypten. Dort beherrschte man die Granitbearbeitung bereits in der Morgendämmerung der Pharaonenzeit auf einem Niveau, das erst in der Neuzeit wieder erreicht wurde. Granit heißt auf Ägyptisch „mātj“ und wird mit einer Hieroglyphe als sogenannter Determinativ geschrieben, die einen Krug darstellt. Tatsächlich wurden am Nil bereits im frühen dritten Jahrtausend vor Christus aus verschiedenen Hartgesteinen Gefäße vollendeter Qualität hergestellt. Die Granitkrug-Hieroglyphe findet sich auch in dem Ortsnamen „Abu“ – so nannten die Ägypter die Insel Elephantine gegenüber dem heutigen Assuan, das bei Griechen und Römern Syene hieß. Südlich davon beginnt ein 20 Quadratkilometer großer Aufschluss von Gneisen und Graniten. Von hier stammte aller Granit für die Tempel, Statuen und Obelisken der Pharaonenzeit. Bis zum Beginn der römischen Herrschaft über Ägypten wurden vor Assuan schätzungsweise 220 000 Kubikmeter Granit abgebaut und noch einmal ein Mehrfaches dieser Menge in der römischen Kaiserzeit. Und hier – nur hier – gibt es auch den berühmten Rosengranit, von den Römern oft Syenit genannt, dessen umwerfend dekorative Farbe eben von kaliumreichen Feldspäten herrührt.