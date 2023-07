Die Phlegräischen Felder, ein ausgedehntes Vulkangebiet am Stadtrand von Neapel, sind wieder in den Schlagzeilen. Britische und italienische Vulkanologen haben dazu neue Erkenntnisse veröffentlicht. Wie sind diese einzuordnen?

„Supervulkan bei Neapel regt sich“, „Forscher warnen vor Eruption am Supervulkan in Italien“ oder: „Italiens Super-Vulkan vor dem Mega-Ausbruch?“. Das sind drei von vielen ähnlichen Überschriften, die Mitte Juni über Medienberichten prangten, in denen die Leser von einem am 9. Juni in Communications Earth & Environment erschienenen Fachartikel erfahren. Verfasst haben ihn der britische Vulkanologe Christopher Kilburn vom University College London sowie drei seiner italienischen Fachkollegen, und es geht darin um die Mechanik der Erdkruste der Phlegräischen Felder bei Neapel: Die reagiere seit 2020 nicht mehr elastisch auf Verformungen. Was bedeutet das, und rechtfertigt es die besorgen Titelzeilen?

Immerhin, keine davon macht eine falsche Aussage – und sei es nur, weil gar keine Aussage formuliert wurde, sondern eine Frage. Auch an dem Wort „Supervulkan“ ist nichts auszusetzen. Die Phlegräischen Felder haben tatsächlich einmal einen Ausbruch veranstaltet, dessen Asche man noch an der Wolga findet. Zwischen 126 und 146 Kubikkilometer Magma wurden damals emporgeschleudert. Ab hundert Kubikkilometern wird ein Ausbruch auf der achtstufigen Vulkan-Explosivitätsindex- oder VEI-Skala mit einer Sieben benotet. Dann sprechen auch Vulkanologen von einer Supereruption.