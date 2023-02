Über vier Jahrhunderte hinweg war das Königreich Hatti eine der dominierenden Mächte der Spätbronzezeit. Vom 17. Jahrhundert vor Christus an begann der Einfluss der Herrscher der Hethiter, wie wir dieses Volk heute nennen, von ihrer Heimat um die Hauptstadt Hattusa in Zentralanatolien immer mehr zu wachsen, bis sie im 13. Jahrhundert so mächtig waren wie die Herren von Assur oder Babylon und die ägyptischen Pharaonen. Doch dann, kurz nach dem Jahr 1200 vor Christus, war es schlagartig vorbei mit Hattis Herrlichkeit. Noch 1207 vor Christus hatte mit Suppiluliuma II. ein neuer König in Hattusa den Thron bestiegen und bald in Inschriften erfolgreiche Feldzüge feiern lassen, die er unter anderem gegen das kupferreiche Zypern geführt habe. Doch dann verschwand nicht nur König Suppiluliuma von der Bildfläche, sondern gleich der ganze Staat. Hattusa wurde aber offenbar nicht erobert, wie man früher dachte, sondern planmäßig geräumt. Ganz so, als habe man Hof und Verwaltung lediglich verlegt. Wohin weiß niemand.

Nun hat ein Forscherteam um Sturt Manning von der Cornell University im amerikanischen Bundestaat New York in einer soeben in „Nature“ veröffentlichten Studie neue Belege für eine alte Vermutung vorgebracht. Manning ist ein Experte für Archäometrie, worunter man die Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden für die Erforschung alter Kulturen versteht, und seine Spezialität ist die Auswertung von Baumringen. Er und seine Mitarbeiter bestimmen einmal deren Dicke sowie das Mengenverhältnis der beiden stabilen Kohlenstoffisotope C-13 und C-12 im Holz, beides Indikatoren für die Witterungsbedingungen, bei denen der betreffende Baum sich eine neue Wachstumsschicht zulegte: Wenn im Frühling und Sommer eines Jahres weniger Regen fällt, bleiben die Schichten dünner, und eine geringere Luftfeuchtigkeit lässt den Gehalt an C-13 relativ zu dem an C-12 etwas steigen. Daneben können die Forscher über den Gehalt am radioaktiven C-14 und mittels trickreicher Kalibrationen und Vergleiche von Ringmustern aus Bäumen verschiedener Zeiten in vielen Fällen bis auf das Jahr genau bestimmen, wann sich ein Baum die betreffende Wachstumsschicht zugelegt hat.

Mehrere Jahre mit minimalem Niederschlag

Möglich ist das zum Beispiel bei Wacholderstämmen, die einst als Bauholz dienten und von Archäologen in der antiken Stadt Gordion geborgen wurden, rund 230 Kilometer westlich der Ruinen von Hattusa gelegen. Diese Stämme bieten für den Zeitraum zwischen 1775 und 748 vor Christus – mit einer absoluten Unsicherheit von drei Jahren – eine komplette, aufs Jahr aufgelöste Baumringchronik. Darin zeigte sich: Zwischen 1270 und 1135 vor Christus gab es angefangen mit 1198 vor Christus drei Jahre in Folge, in denen jeweils weniger Regen fiel als das jährliche Minimum, welches heute für einen erfolgreichen Anbau von Getreide notwendig ist. Und im Zeitraum 1198 bis 1187 vor Christus gab es in mindestens sechs Jahren Niederschlagsmengen, die aus den Baumringdicken abgeschätzt wurden, die allesamt aus dem untersten Fünftel der Werte aus Gordion lagen. Auch die C-13-Messungen zeigen insgesamt sehr trockene Bedingungen zwischen 1232 und 1192 vor Christus – mit Maxima in den Jahren 1221/1222, einer Zeit, aus der in den schriftlichen Quellen Getreideknappheiten gemeldet werden, und um das Jahr 1195. Kurz: Die Gegend um Gordion wurde damals von einer mehrjährigen extremen Dürre heimgesucht. Und damit vermutlich Anatolien als ganzes.