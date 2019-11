Aktualisiert am

Auch an der Nordseeküste : So groß ist die Flutgefahr im Klimawandel

Deichschau im niedersächischen Soltborg, Bild: dpa

Dem Meer so nah: Die Pegel an den meisten Küsten steigen immer schneller – wie schnell ist aber nicht völlig klar. Noch erstaunlicher ist, wie hoch die Flutgefahren plötzlich erscheinen, wenn man an den Ufern genauer hinsieht.