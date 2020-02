Erderwärmung : Sommerwetter rund um den Südpol

Zimmertemperatur in der Antarktis, das gab es noch nie, nicht einmal im Südhemisphären-Sommermonat Februar: Noch reicht es nicht für eine veritable Hitzewelle am Südpol, und doch drückt die Erderwärmung dem neuen Jahr, kaum hat es begonnen, schon seinen Stempel auf. Der Januar jedenfalls war global gesehen wieder ein Rekordmonat: Noch nie seit Beginn der Temperaturmessungen gab es einen wärmeren Januar. 1,14 Grad Celsius über dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts, vermeldete am Donnerstag die amerikanische Nationale Behörde für Ozean- und Atmosphärenforschung. Das war sogar vier Hundertstel Grad über dem absoluten Wärme-Rekordjahr 2016, das seinerzeit zusätzlich von der starken Wärme-Anomalie El Niño im Pazifik aufgeheizt worden war.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Es sind aber nicht allein die Rekordwerte, die Klimaforscher und Meteorologen als Belege für den durch Menschenhand angefachten Klimawandel heranziehen. Die Beobachtung, wonach die Top Ten der wärmsten Januar-Monate allesamt in diesem neuen Jahrhundert liegen, lässt sich nach Überzeugung der Wissenschaftler mit natürlichen Klimaschwankungen jedenfalls nicht mehr erklären.

Schwer zu glauben war für den brasilianischen Bodenwissenschaftler Carlos Schaefer auch der Messwert, den er am 9. Februar an der Nordspitze der Antarktis abgelesen hat: 20,75 Grad. Die Temperaturmessung auf der argentinischen Forschungsstation Marambio sei Teil eines auf 20 Jahre angelegten Forschungsprojekts zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Permafrost in der Region, sagte Schaefer. Der Temperaturrekord vor diesem Februar lag bei 19 Grad. Erst vor einer Woche hatte die argentinische Wetterbehörde den wärmsten Tag auf der argentinischen Seite der Antarktis seit Beginn der Wetteraufzeichnungen verzeichnet. Auf der Forschungsstation Esperanza wurden 18,3 Grad gemessen. Argentinien dokumentiert seit 1961 an mehreren Forschungsstationen die Temperaturen auf dem Kontinent.

Nach Angaben der Weltwetterbehörde (WMO) war das vergangene Jahrzehnt das wärmste in der Antarktis seit Beginn der Aufzeichnungen. Lange sah man die Land- und Eismassen rund um den Südpol als Teil eines gigantischen, aber von der Antarktischen Halbinsel abgesehen doch stabilen Eiskontinents an. Das hat sich radikal verändert. Neben der Arktis im Norden gilt die Antarktis mittlerweile als gefährlicher Hotspot des Klimawandels. Denn die Temperaturanstiege haben gravierende Konsequenzen weit außerhalb des Südpolkontinents, wie in zahlreichen neuen wissenschaftlichen Untersuchungen deutlich wird. Problematisch sind besonders die Auswirkungen einer wärmebedingten Schmelze der kilometerdicken Eisschilde auf den Meeresspiegel. Allein zwischen 2009 und 2017 schmolzen Jahr für Jahr um die 250 Milliarden Tonnen Eis – sechsmal so viel wie noch in den achtziger Jahren.