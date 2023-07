Aktualisiert am

So lässt sich ein Erdbeben vorhersagen

Trümmer eines zerstörten Gebäudes in Kırıkhan nach dem schweren Erdbeben im Osten der Türkei im Februar 2023. Bild: Lucas Bäuml

Erdbeben gelten bislang als nicht vorhersagbar, fehlt es doch nach wie vor an eindeutigen Vorwarnzeichen für sich anbahnende Naturereignisse. Das könnte sich bald ändern. Denn nun haben zwei französische Seismologen womöglich zum ersten Mal einen zuverlässigen Vorläufer gefunden, der es erlauben könnte, Erdbeben bis zu zwei Stunden vor ihrem Auftreten vorherzusagen. Danach wird die Geschwindigkeit, mit der sich die beiden Flanken einer Erdbebenverwerfung gegeneinander verschieben, kurz vor einem schweren Beben immer schneller. Obwohl die Verschiebungsbeträge sehr gering sind, können sie offenkundig mit speziellen GPS-Empfängern gemessen werden.

Nahezu jeder Seismologe wird immer wieder von Laien gefragt, wann denn das nächste Erdbeben droht. Die einzige Antwort ist immer ein Achselzucken. Denn trotz jahrzehntelanger Forschung lassen sich Erdbeben bis heute nicht vorhersagen. Es fehlt einfach an messbaren Vorläufern, die wiederholbar stets vor Erdbeben auftreten. Alle geophysikalischen Parameter, die bisher in diesem Zusammenhang untersucht wurden – von Änderungen der Geschwindigkeit seismischer Wellen über die Häufigkeit von Vorbeben bis zur Konzentration des Edelgases Radon im Quellwasser –, stellten sich als nicht zuverlässig heraus. So kam es immer wieder zu „falschen Warnungen“, wenn diese Größen merklich fluktuierten, die Erde anschließend aber nicht bebte. Häufig kam es auch zu Erdbeben, ohne dass sich die Parameter vorher geändert hätten.