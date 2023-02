Das katastrophale Erdbeben in der vergangenen Woche im türkisch-syrischen Grenzgebiet war mit seiner Magnitude von 7,8 nicht nur das schwerste Erdbeben in der Türkei seit mehr als acht Jahrzehnten. Es stellt auch einige geläufige Annahmen von Geophysikern über die tektonische Situation in der Levante und über die Entstehung und Ausbreitung von Erdbebenbrüchen infrage. Gemeinhin wird angenommen, das Erdbeben vom 6. Februar und die meisten Nachbeben hätten sich an der Ostanatolischen Verwerfung ereignet.

An dieser knapp 700 Kilometer langen, von Südwest nach Nordost durch die Südtürkei verlaufenden Linie schrammt die Anatolische Erdkrustenplatte auf ihrem Weg nach Westen an der Arabischen Platte entlang. Geowissenschaftler sind sich weitgehend darüber einig, dass die Ostanatolische Verwerfung im Nordosten im Karliova-Becken in der Osttürkei endet. Denn dort trifft sie auf die in Richtung Nordwesten verlaufende Nordanatolische Verwerfung.

Dagegen gehen die Meinungen darüber auseinander, wie weit die Ostanatolische Linie in Richtung Südwesten reicht. Bis in die Nähe der vom jüngsten Erdbeben schwer zerstörten Städte Kahramanmaraş und Türkoğlu ist der Verlauf weitgehend geradlinig. Von dort, so meinen einige Geophysiker, setze sich die Ostanatolische Verwerfung weiter in der gleichen Richtung bis ins Mittelmeer in die Bucht von Iskenderun fort und treffe dort auf eine andere Verwerfung, nämlich den Zyprischen Bogen. Andere Forscher meinen dagegen, die Verwerfung ende bei Kahramanmaraş, denn sie treffe dort auf die nördlichen Ausläufer der nach Süden durch Syrien, den Libanon und Israel bis ins Rote Meer verlaufenden Toten-Meer-Verwerfung.

Ein für die zweite Hypothese sprechender Grund ist die Tatsache, dass die Gegend um Kahramanmaraş und Türkoğlu als einer der sogenannten Tripelpunkte der Erde gilt. Dieser Begriff stammt aus der Theorie der Plattentektonik und beschreibt jene Punkte auf der Erdoberfläche, an denen drei Erdkrustenplatten aufeinandertreffen. Einer der am besten untersuchten Tripelpunkte liegt in Nordkalifornien, wo die Nordamerikanische, die Pazifische und die Juan-de-Fuca-Platte zusammenkommen. Dessen Lage ist bis auf wenige Kilometer bekannt. Er befindet sich am Kap Mendocino, dem westlichsten Zipfel Kaliforniens.

Beschleunigungssensoren und GPS vermessen das Epizentrum

Dagegen ist die Lage des Treffpunkts der drei in der Levante aktiven Erdkrustenplatten – der Afrikanischen, der Arabischen und der Anatolischen Platte – etwas diffus. Er liegt irgendwo zwischen Kahramanmaraş und der ebenfalls sehr stark vom Erdbeben beschädigten Großstadt Gaziantep. In der Fachliteratur wird er aber stets als Tripelpunkt von Kahramanmaraş oder verkürzt als Maraş-Tripelpunkt beschrieben. Das Epizentrum des schweren Bebens lag genau in der Gegend, in der auch der Tripelpunkt vermutet wird.

Die Kontroverse über das Südwestende der Ostanatolischen Verwerfung wird durch Messungen der Geschwindigkeit der Plattenbewegung entlang dieser Linie mithilfe von GPS-Empfängern noch verstärkt. Nach einer Beschreibung einer türkischen Forschergruppe von der Technischen Universität in Istanbul im vergangenen Jahr betrug die Geschwindigkeit im Nordosten der Verwerfung etwa zehn Millimeter pro Jahr. Nach Südwesten nahm sie aber ständig ab und betrug in der Gegend von Kahramanmaraş nur noch weniger als vier Millimeter pro Jahr. Sezim Güvercin und seine Kollegen schlossen daraus, dass sich in diesem Gebiet die tektonischen Spannungen derart aufgestaut hätten, dass es dort in absehbarer Zeit zu einem schweren Erdbeben kommen könnte. Genau das ist nun am Montag, den 6. Februar, um 4.17 Uhr Ortszeit eingetreten.

Die bei dem Beben auftretenden Erschütterungen an der Erdoberfläche waren außergewöhnlich stark. Laut Beschleunigungsmesser in einem von der türkischen Regierungsagentur für Kata­strophenschutz (AFAD) betriebenen Messnetz nahmen die wirkenden Kräfte auf bis zum 1,4-Fachen der Erdanziehung zu, kurz „1,4 g“ genannt. Durchweg lagen die Werte im Herdgebiet bei mehr als 0,6 g. Das erklärt auch den äußerst schweren Grad der Zerstörung, denn schon bei 0,2 g treten gewöhnlich erste Gebäudeschäden auf.