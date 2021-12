Expeditionen vor den Küsten : Eine Millionen Kubikkilometer Süßwasser

Es war auf der letzten Etappe vor der Küste Maltas, während die abschließende Messung noch lief, als das kleine Schiff Hercules plötzlich erzitterte. In der Kombüse ließ die Fahrtleiterin Marion Jegen ihr Brot fallen und eilte auf das Heck, wo das „Pig“ an der Winde hing. Die Forscher an Bord der Hercules, dieses behelfsmäßigen Forschungsschiffs, waren im Herbst 2018 auf der Suche nach Grundwasser, das hier unter dem Meeresboden vermutet wurde. Und das Herzstück dieser Suche war das sogenannte Pig, ein robustes, 400 Kilogramm schweres Metallgehäuse voll mit Sendeelektronik. Dabei erinnert nur die Vorderseite dieser Tonne an eine Schweineschnauze, der Name steht gleichzeitig auch für einen groben Metallguss. Für gewöhnlich pflügt das Pig am Meeresgrund einen Weg frei für die Messinstrumente, für über 300 Meter ausgerolltes Seil mit Sendern und Elektroden. Das Schiff zieht das Pig, das Pig den Elektrodenschwanz. Doch nun schien das Pig festzustecken.

Auf dem Heck kontrollierte Fahrtleiterin Marion Jegen den Tensiometer der Winde: Normalerweise beträgt die Zugkraft am Kabel etwa 800 Newton, jetzt war der Wert bereits bei 8000 Newton, und er stieg schnell weiter. Bei 15 000 Newton, das wusste die erfahrene Geophysikerin, wäre Schluss, dann würde das optoelektrische Kabel seine Maximalbelastung erreichen. Risse der dicke Draht, könnte er mit großer Geschwindigkeit über das Heck peitschen, auf dem sie und ihre Forscherkollegen sich befanden. Trotz der angespannten Lage zeichneten sich die Forscher malerisch vor der blauen See ab, mit ihren Sonnenbrillen, gelben Helmen und roten Schwimmwesten. Unter ihnen waren Jegens Kollege Amir Haroon vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, die Forscherin Katrin Schwalenberg von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und der maltesische Geologieprofessor Aaron Micallef von der Universität zu Malta. Sie alle würden später noch mehrere wissenschaftliche Publikationen zu dieser Trinkwassersuche schreiben. Doch nun bangten sie um das Schicksal des feststeckenden Pigs.

Der Kapitän stoppte umgehend das Schiff. Dann musste er vorsichtig zurücksetzen, während man das Windenkabel langsam einholte und so das Schiff rückwärts über das Pig zog. Nach einer Stunde Anspannung atmeten alle auf, als sie ihr Pig samt den letzten Datensätzen sicher bergen konnten. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob vor Malta überhaupt Trinkwasser unter dem Meeresboden schlummert, denn die damalige Messfahrt war eine der ersten überhaupt zur gezielten geowissenschaftlichen Suche und Vermessung von Trinkwasservorkommen unter dem Meeresboden. Die Ergebnisse wurden erst in diesem Sommer veröffentlicht.

In den vergangenen Jahren wurden Offshore-Grundwasserleiter nur vor den Küsten von Neuseeland, Nordamerika, Hawaii und Israel gezielt erkundet. Andere Trinkwasserfunde geschahen stets zufällig und punktuell und boten hinsichtlich ihrer Ausdehnung kaum Informationen. In ihrer Studie von 2021 in der Zeitschrift Reviews of Geophysics rechnen Micallef und seine Kollegen hoch, dass insgesamt eine Million Kubikkilometer Trinkwasser weltweit unter dem Meeresboden schlummern könnten. Mit dieser Menge ließe sich das Schwarze Meer doppelt und die Nordsee sogar zwanzigmal auffüllen. Das weckt Begehrlichkeiten, denn Bevölkerungswachstum, Klimawandel und Umweltverschmutzung tragen zur wachsenden internationalen Trinkwasserknappheit in Küstenregionen bei. Malta ist Europas wasserärmstes Land, es hängt seit Jahren von kostenintensiven Entsalzungsanlagen mit einem hohen Stromverbrauch ab, die über die Hälfte des Wasserbedarfs decken müssen. Süßwasservorräte vor der Küste wären für viele Regionen von großem Nutzen, allerdings wissen Forscher bislang nur wenig über deren genaue Lage, Größe und Eigenschaften.