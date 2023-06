Öl-Gas-Plattformen im US-Bundesstaat Louisiana: Noch steht die Fossilära nicht auf der Kippe. Bild: Bloomberg

Jeder mag wollen, keiner will wirklich? Der Klimagipfel in der Ölmetropole Dubai steht nach einem Treffen in Bonn auf dem Spiel. Klimaanalytiker Niklas Höhne sagt, was zu tun wäre.