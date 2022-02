Ende der Kreidezeit : Der Tod kam im Frühling

Plötzlich, mit Feuer und von oben – der Einschlag eines zehn bis fünfzehn Kilometer großen Asteroiden vor 66 Millionen Jahren erfüllt alle volkstümlichen Vorstellung eines Weltuntergangs. Und tatsächlich verschwanden damals zwischen 57 und 83 Prozent aller Tierarten auf dem Land und in den Meeren plötzlich von der Bildfläche – darunter sämtliche Dinosauriergruppen mit Ausnahme der Vorfahren der Vögel. Das „KT-Ereignis“, das nicht nur die Kreidezeit (K) vom Tertiär (T) trennt, sondern auch das Erdmittelalter beendete und die Erdneuzeit anbrechen ließ, ging mit dem fünften großen Artensterben seit dem Auftauchen der ersten Tiere vor 541 Millionen Jahren einher. Und insofern das KT-Ereignis eine unmittelbare Voraussetzung für den Aufstieg der Säugetiere darstellt, ist es auch aus unserer menschlichen Perspektive das wichtigste.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ob dafür allein der Einschlag und seine Folgen verantwortlich waren oder auch lange andauernde Vulkaneruptionen in Indien, war lange Gegenstand einer mitunter hitzigen Fachkontroverse, was auch an einem eklatanten Datenproblem liegt: ausreichend fossilienführende Ablagerungen aus dem allerletzten Abschnitt der Kreidezeit, dem Maastrichium, sind ausgesprochen selten erhalten.

Fischsterben im Glasregen

Nun aber ist es zwei Forschergruppen gelungen, sogar eine Aussage darüber zu treffen, zu welcher Jahreszeit das Desaster über die Biosphäre kam. Möglich war dies dank einer Sedimentschicht, auf die der heute im britischen Manchester forschende amerikanische Paläontologe Robert DePalma – ein Großcousin des Filmregisseurs Brian DePalma – im Jahr 2012 im Westen des Bundesstaates North Dakotas stieß. Er gab der Fundstätte den Namen „Tanis“ und ordnete sie zusammen mit einigen prominenten Experten für das KT-Ereignis in einer 2019 publizierten Veröffentlichung erdgeschichtlich ein. Demnach stammt die Ablagerung genau aus der Zeit der Katastrophe.

Die Tanis-Ablagerungen enthalten große Mengen an Fossilien unter anderem von Süßwasserfischen, Stören und Löffelstören, die offenbar alle zusammen von einer gewaltigen Welle auf einen sogenannten Gleithang geschwemmt wurden – so nennen Geologen eine von der Schlaufe eines mäandernden Flusses umgebene Landfläche. Dort verendeten die Fische, noch während es Glas vom Himmel regnete: erstarrte Tropfen der Gesteinsschmelze, sogenannte Tektite, die der Asteroideneinschlag 3000 Kilometer weiter südlich ins All geschleudert hatte. Da dieser Auswurf nur etwa fünfzehn bis dreißig Minuten braucht, um wieder zurück zur Erde zu fallen, müssen die Fische tatsächlich genau an dem Tag und zu der Stunde gestorben sein, an dem das Erdmittelalter und die Ära der Dinosaurier endete.

Verräterische Gräten

Doch die Fische von Tanis bergen noch mehr Information, unter anderem dank ihres Knochenaufbaus, der im Rhythmus der Jahreszeiten schwankt. Bereits im Dezember 2021 veröffentlichte Robert DePalma zusammen mit anderen Forschern aus England und den USA in „Scientific Reports“ morphologische Untersuchungen sowie Isotopenanalysen der Fischknochen. Demnach müssen die Tiere alle zusammen im nordhemisphärischen Frühjahr oder Sommer verendet sein.