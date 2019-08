Magnetfeldumkehr : Die Trägheit des Erdkerns

Das Magnetfeld der Erde, das uns scheinbar zuverlässig die Kompassrichtung anzeigt, ist längst nicht so stabil wie gemeinhin angenommen. Im Laufe der Erdgeschichte hat es häufig seine Richtung gewechselt, so dass Kompassnadeln auch nach Süden und nicht wie heute nach Norden zeigten. Die letzte Feldumkehr fand vor knapp 800.000 Jahren statt. Eine amerikanisch-japanische Forschergruppe hat nun aus der Analyse von Lavaströmen Einzelheiten des Ablaufs dieses letzten Richtungswechsels untersucht. Danach hat es mindestens 22.000 Jahre gedauert, bis sich das Magnetfeld von der damals vorherrschenden Südrichtung auf seine heutige Nordweisung eingependelt hatte.

Vulkanische Laven enthalten meist kleine magnetische Mineralien, beispielsweise das Eisenmineral Magnetit. Solange die Lava flüssig ist und fließt, sind diese Stoffe gut durchmischt und zeigen keine einheitliche Magnetisierung. Wenn das flüssige Vulkangestein aber erstarrt, ordnen sich die kleinen Kristalle entlang des zur Zeit des Vulkanausbruchs herrschenden Erdmagnetfeldes an. Solange die erstarrte Lava nicht wieder schmilzt, bleibt diese remanente Magnetisierung im Gestein erhalten.

Aus der Stärke der Remanenz lässt sich mit empfindlichen Messgeräten nicht nur die Richtung, sondern auch die Intensität des bei der Erstarrung herrschenden Magnetfeldes erfassen. Gelingt es, gleichzeitig mit anderen Messmethoden das genaue Alter der Lava zu bestimmen, können Geophysiker daraus die Geschichte und die Orientierung des Magnetfeldes rekonstruieren.

Schubweise Magnetfeldumkehr

Für ihre Analyse untersuchte die Forschergruppe um Brad Singer von der University of Wisconsin in Madison knapp 800.000 Jahre alte Gesteinsproben aus fünf Vulkangebieten, darunter aus Chile, von der Hawaiiinsel Maui und von den Kanarischen Inseln. Die Messungen wurden unterstützt durch die magnetische Analyse von Sedimentkernen aus Ozeanbohrungen.

Wie Singer und seine Kollegen in der Zeitschrift „Science Advances“ berichten, lief die letzte Umkehr des Erdmagnetfeldes in unregelmäßigen Schüben ab. Vor etwa 795.000 Jahren begann sich die magnetische Feldstärke zunächst allmählich zu verringern. Etwa 1. 000 Jahre später setzte eine chaotische Phase ein, in der das Feld seine Richtung mehrmals unwillkürlich bei sehr geringer Feldstärke änderte. Erst vor etwa 773.000 Jahren pendelte sich das Magnetfeld dann endgültig in seine heutige Richtung ein. Der gesamte Vorgang der Feldumkehr dauerte also mindestens 22.000 Jahre.

Die nun veröffentlichten Forschungsergebnisse liefern die Grundlage, um jene Vorgänge im flüssigen äußeren Erdkern numerisch zu simulieren, die zu solchen Störungen des Erdmagnetfeldes führen. Bislang ist nämlich noch weitgehend unbekannt, wie sich dort Konvektionsströme ändern müssen, damit der Magnetfelddipol an der Erdoberfläche seine Richtung so drastisch ändert.