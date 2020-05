Bericht zur Lage der Natur : Die Natur leidet in landwirtschaftlichen Regionen

Der aktuelle Bericht zur Lage der Natur zeichnet ein gemischtes Bild vom Zustand der Arten und Lebensräumen in Deutschland. Vor allem in den Agrarlandschaften geht es der Natur nach wie vor besorgniserregend schlecht. Das gilt besonders für Schmetterlinge und andere Insektenarten.

In Agrarregionen in Deutschland haben es bedrohte Tiere nach wie vor besonders schwer. Das geht aus dem „Bericht zur Lage der Natur“ hervor, den Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Nessel, am Dienstag in Berlin vorgestellt haben (hier geht es zum Bericht). Danach geht es der Natur in Deutschland insgesamt nicht gut genug. In Wäldern, aber teils auch in Dörfern und Städten verzeichnen Experten aber auch durchaus Erfolge für den Naturschutz.

Gut geht es demnach etwa der Kegelrobbe an der Nordsee und dem Steinbock in den Alpen. Besonders große Probleme gibt es etwa bei Schmetterlingen, Käfern und Libellen, aber auch bei Vögeln. Etwa ein Drittel der Brutvogelarten sind in den vergangenen zwölf Jahren in ihrem Bestand zurückgegangen, wobei insbesondere Arten der landwirtschaftlich genutzten Offenlandschaft betroffen sind, heißt es in dem Bericht.

63 Prozent der Tiere und Pflanzen sowie 69 Prozent der Lebensraum-Typen, die in der EU nach der sogenannten FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) geschützt sind, seien in unzureichendem oder schlechtem Erhaltungszustand. Das gilt vor allem für Grünland, Seen, Feuchtgebiete, Meere und Küsten. Die FFH-Richtlinie schützt Tiere, Pflanzen und Lebensräume. Für Vögel gibt es eine eigene Richtlinie. Als wesentliche Ursachen für die Lage nennen die Autoren der Studie Dünger und Pestizide, intensive Nutzung der Flächen, Entwässerung, Veränderungen an Gewässern, aber teils auch Sport, Tourismus und Freizeitaktivitäten.

Alle sechs Jahre bewerten Bund und Länder, wie gut der Erhaltungszustand der Natur ist und in welche Richtung er sich entwickelt. Sie müssen der EU über die Umsetzung von Naturschutz-Richtlinien Rechenschaft ablegen. Dafür werden Daten von Behörden verwendet, aber auch Informationen, die ehrenamtliche Naturschützer sammeln. Die Daten der aktuelle Studie stützen sich auf rund 14.000 Stichproben aus den Jahren 2013 bis 2018.