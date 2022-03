Geothermie : Die Kraft, die aus der Tiefe kommt

Sie nennen es Wellness: Thermalquellen machten schon in der Antike so manches Kuhdorf zum angesagten Ferienziel. Und im alten Island hielt erdwarmes Wasser Ausgestoßene im öden Landesinneren am Leben Bild: Getty

Bei klimafreundlicher Energie denken alle an die Sonne. Ein Blick in die Gegenrichtung würde ebenfalls helfen. Was kann Geothermie? Und warum hat sie hierzulande so einen schweren Stand?