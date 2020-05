Die Kinderstube der Erde : Als die Kontinente Fahrt aufnahmen

Uraltes Basaltgestein prägt die Landschaft in der Region Pilbara in Westaustralien. Bild: Imago

Die Oberfläche der Erde besteht aus einem guten Dutzend fester Platten, die auf einem zähflüssigen Erdmantel schwimmen. Das Tempo mit der sich die tektonischen Platten bewegen, lässt sich relativ einfach messen. Geologen nutzen dazu spezielle GPS-Geräte, mit denen die jeweilige Position mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern ermittelt werden kann. Wollen die Forscher jedoch herausfinden, wie sich die Platten in der Vorzeit bewegt haben, sind sie ausschließlich auf indirekte Indizien angewiesen. Diese können allerdings mit großen Unsicherheiten behaftet sein, so dass die bisherigen Angaben zum Teil beträchtlich schwanken. Ebenfalls ist noch unklar, wann die plattentektonische Bewegung in der frühen Erdgeschichte überhaupt begann. Einer amerikanischen Forschergruppe ist es anhand einer mächtigen Gesteinsschicht in Westaustralien gelungen, die frühesten plattentektonischen Bewegungen auf der Erde nachzuweisen. Danach drifteten die Urkontinente bereits vor 3,2 Milliarden Jahren über den Globus – weitaus früher, als man bisher angenommen hatte. Selbst die Geschwindigkeit, mit der beispielsweise Teile Australiens damals wanderten, ist mit den heutigen Driftraten vergleichbar.

Es gibt nur noch wenige stumme Zeugen über den Zustand der Erdkruste in der frühen Kinderstube des Planeten, dem sogenannten Archaikum. Insgesamt sind auf den Kontinenten nur etwa 35 Gesteinsformationen bekannt, die aus dieser Epoche vor vier bis 2,5 Milliarden Jahren stammen. Eine davon ist das sogenannte East Pilbara-Kraton in Westaustralien. In ihm kommt eine etwa 3,2 Milliarden Jahre alte mächtige Basaltschicht vor, welche die Forscher um Alec Brenner von der Harvard University in Massachusetts nun genauer untersucht haben.