Hitzewellle in Europa : Im Bann der Mörderhitze

Im Norden wird man sich an diesem Wochenende fragen, wo denn die Hitze bleibt. Vor allem an der See herrscht Pullover-Wetter, der Wind weht recht ruppig – und hin und wieder ziehen Schauer vorüber. Das Flair erinnert dort eher an einen freundlichen Herbst als einen überhitzten Sommer, aber das muss ja kein Fehler sein. Große Hitze ist brutal und gefährlich und kein Zustand, den man länger aushalten möchte.

Das ist denn auch die gute Nachricht kurz vor Beginn des Wochenendes: Die brutale Mörderhitze, die uns an diesem Wochenende heimsuchen sollte, ist längst vom Tisch. Glücklicherweise werden in Köln nicht 45 Grad erreicht und auch nicht 43 Grad in Frankfurt, das Thermometer wird an diesem Wochenende verbreitet nicht einmal die 30-Grad-Marke überschreiten, höchstens am Oberrhein reicht es für einen Hitzetag mit Temperaturen knapp über 30 Grad.