Dürre wird Normalzustand : Deutschland trocknet aus

Sonia Seneviratne sah das Drama kommen, schon vor zwanzig Jahren. Denn die Umweltphysikerin von der ETH Zü­rich blickte früh dorthin, wo sonst niemand hinsah, weil dort scheinbar nichts zu sehen war: in den Boden. Doch sie hat einen Weg gefunden, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Er führt an einen unscheinbaren Ort zwischen Zürich und St. Gallen. Dort kann sie zeigen, wie schlimm es um das Klima in Europa wirklich steht.

Eine halbe Autostunde entfernt von Zürich liegt in einem kleinen Tal auf 754 Meter Höhe die Forschungsstation Rietholzbach, benannt nach dem Rinnsal, der das Tal durchfließt. Seneviratnes Mitarbeiter Dominik Michel biegt in ei­nen Feldweg ein, nach hundert Metern stellt er das Elektroauto ab. Es ist Mittag, die Sonne sticht, links neben dem Feldweg sieht man einen renovierten Bauernhof, rechts die umzäunte Station, in der Ferne bimmelt eine Kuhglocke. Die Forscher gehen durch das Tor und steuern eine in den Boden eingelassene Stahlluke an. In drei Meter Tiefe erreichen sie das Betonfundament. Unten ist es kühl und dunkel. An der Wand hängt ein schwarzes Wählscheibentelefon, daneben ein ro­tes Display. In der Ecke steht die Sensation dieses Kellers: das Lysimeter.

Gewogen und für zu leicht befunden

Das zylindrische Gerät, zweieinhalb Meter hoch, zwei Meter weit, ragt in den Raum hinein. Es steht auf drei Betonsäulen, ausgestattet mit drei Waagen, sogenannten Wägezellen. Unten tropft Wasser heraus, das Sickerwasser. Alle fünf Mi­nuten wird gewogen: So ermittelt das Lysimeter den Wasserhaushalt des Bo­dens: Er registriert, wie viel Regen ins Erdreich sickert und wie viel Wasser an der Oberfläche verdunstet. Die empfindlichen Instrumente registrieren jede Ge­wichtsänderung. „Sieht aus wie ein riesiger Blumentopf“, scherzt Sonia Sene­viratne. Doch dieser Blumentopf misst eine Größe, die niemand sieht, die aber immer wichtiger wird: die Verdunstung, genauer: die Evapotranspiration.

Wie und wie viel Wasser vom Boden in die Atmosphäre gelangt, hat selbst Klimaforscher jahrzehntelang kaum interessiert. Solche Prozesse waren höchstens ein Thema für Biologen, welche die Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere verstehen wollten, aber keines, das Physiker begeisterte, die in der Klimaforschung bis heute den Ton angeben. Man befasste sich lieber mit der Atmosphäre und den Niederschlägen. Bodenfeuchte war le­diglich eine Randbedingung.

Dabei ist die Verdunstung einer von vier Faktoren der Wasserbilanz, neben Re­gen, Abfluss und Speicherung von Wasser im Boden. Und nur gesamtheitlich betrachtet zeigen sie, ob in einem Ge­biet zu viel oder zu wenig Wasser vorhanden ist. So wurde aus der Verdunstung ein blinder Fleck der Klimaforschung: Das Unsichtbare wollte niemand sehen, und erst das Unübersehbare hat vielen die Augen geöffnet: gelbe, ausgedörrte Landstriche. Doch wenn sich Wie­sen und Wälder braun verfärben, wenn Wasser knapp wird und Ernten mickrig, heißt es auch bei Meteorologen bis heute: Hat halt zu wenig geregnet.

Sonia Seneviratne aber erkannte, dass dies nur ein Teil der Wahrheit ist, der weniger wichtigere Teil, wie sie sagt. Also schaute die 48-jährige Professorin mit der Bobfrisur dort nach, wo sonst keiner hinschaute – zum Beispiel in die Mess­reihen der Lysimeter. „Verdunstung ist nicht so intuitiv wie Regen“, sagt Sene­viratne. Dabei sei die vor allem in Europa oft die entscheidende Größe für Trockenheit und Dürre. Man kennt das vom Wäscheaufhängen: Am schnellsten trock­nen die Hemden, wenn es heiß, sonnig, trocken und windig ist.