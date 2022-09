Vulkan Nyiragongo in Ostafrika : Katastrophe ohne Vorwarnung

Für die meisten Ausbrüche von Vulkanen gibt es in den Wochen zuvor warnende Anzeichen – aber nicht für alle. Eine dramatische Ausnahme ereignete sich 2021 in Afrika.

Erdbeben lassen sich nicht vorhersagen. Auf einem verwandten Gebiet der Geowissenschaften sind Forscher dagegen wesentlich erfolgreicher. In vielen Fällen können sie nämlich recht genau vor Vulkanausbrüchen warnen. Dass dabei Erdbeben eine entscheidende Rolle spielen, mag zunächst ironisch klingen, aber Magmabewegungen unterhalb eines Vulkans führen fast immer zu Spannungen in der Erdkruste, die sich in Erdbeben entladen. Allerdings ist die Vorhersagbarkeit von Vulkaneruptionen kein allgemeingültiges Naturgesetz. Immer wieder gibt es nämlich Fälle, in denen Feuerberge Lava ausschleudern, ohne auch nur ein einziges messbares Vorzeichen zu geben.

Einen ausgesprochen dramatischen Fall eines plötzlichen, unerwarteten Ausbruchs des Vulkans Nyiragongo in Ostafrika hat nun eine internationale Forschergruppe untersucht. Der fast 3500 Meter hohe, im Osten Kongos gelegene Nyiragongo wird zusammen mit seinem Schwestervulkan Nyamuragira von den Magmen des Albertinischen Grabens gespeist, dem westlichen Ausläufer des ostafrikanischen Grabensystems. Entlang dieses großen Rifts in der Erdkruste trennt sich der afrikanische Kontinent von der indoaustralischen Lithosphärenplatte, und Afrika bricht auseinander. Der Nyiragongo ist ein wunderbar kegelförmiger Stratovulkan, der weniger als 20 Kilometer nördlich der kongolesischen Millionenstadt Goma entfernt ist. Er gehört zu den aktivsten Vulkanen der Erde, sein Krater ist ständig mit einem Lavasee gefüllt.

Millionen Kubikmeter glühender Lava

Aus den vergangenen 140 Jahren sind mindestens 34 signifikante Ausbrüche des Nyiragongo bekannt. Eine der folgenreichsten Eruptionen ereignete sich am 10. Januar 1977, als der Kraterrand an einigen Stellen zusammenbrach und sich der mit Millionen Kubikmeter glühender Lava gefüllte See in seinem Zentrum innerhalb von einer halben Stunde entleerte. Die Lava floss mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 Kilometern pro Stunde die Südhänge hinab und erreichte in wenigen Minuten die Stadt Goma. Mehr als 600 Menschen starben.

Auch bei einem Ausbruch am 17. Januar 2002 überflutete die dünnflüssige Lava des Nyiragongo fast ein Fünftel der Stadt Goma und einen Teil der in Ruanda gelegenen Nachbarstadt Gisenyi. Die Lava erreichte sogar das Nordufer des Kivusees, wo sie unter großem Getöse Mengen an Seewasser verdampfte. Dieser Eruption entlang der Südflanke des Vulkans waren wochenlang Erdbeben vorausgegangen. Außerdem fluktuierte der Pegel des Lavasees im Krater tagelang vor dem Ausbruch um einige Dutzend Meter. Aufgrund dieser Warnzeichen schlugen die Forscher vom Vulkanobservatorium von Goma Alarm, und die Behörden evakuierten große Teil der Stadt. Nahezu 400 000 Menschen verließen ihre Häuser, mehr als 240 Menschen kamen ums Leben. Die Zahl wäre aber wesentlich höher gewesen, hätten die örtlichen Katastrophenschützer nicht auf die Warnungen der Forscher gehört.

Völlig anders verhielt sich der Vulkan aber im Mai 2021. Es kam ebenfalls zu einer Flankeneruption auf dessen Südseite, und Lava ergoss sich bis kurz vor den Flughafen von Goma. Mindestens 32 Menschen starben bei dem Ausbruch, und Hunderte Häuser wurden unter der Lava begraben. Es gab in den Wochen und Tagen vor diesem Ausbruch aber nicht ein einziges messbares Vorzeichen. Die Forschergruppe um Delphine Smittarello vom Europäischen Zentrum für Geodynamik und Seismologie im luxemburgischen Walferdange berichtet in der Zeitschrift „Nature“ (doi: 10.1038/s41586-022-05047-8), dass es in den Wochen und Tagen zuvor weder besondere Erdbeben gab noch geodätisch messbare Ausbeulungen an den Flanken des Vulkans auftraten. Auch die beachtliche Menge an Schwefeldioxid, die Nyiragongo täglich ausstößt, variierte nicht.

Stattdessen stieg die Erdbebentätigkeit erst knapp 40 Minuten vor Beginn des mehr als sechs Stunden lang dauernden Ausbruchs. Die Beben ereigneten sich zunächst alle unter den Spalten, die sich bei der Eruption entlang der Südflanke auftaten. Anschließend wanderten die Erdbebenherde mehr als 25 Kilometer weit nach Süden und erreichten schließlich die Städte Goma und Gisenyi, wo sie erhebliche Schäden anrichteten.

Nach Auswertung der Daten, die die am Vulkan installierten Messgeräte aufgezeichnet hatten, ergab sich für Smittarello und ihre Kollegen folgendes Bild: Die Ursache des Ausbruches sei ein plötzliches Bersten eines unterirdischen Magmakanals gewesen. Dieser Kanal war wegen anhaltender Spannung oder hoher Temperaturen praktisch aufgebrochen, das Magma drang an die Oberfläche und trat als Lava aus. Das Bersten des Kanals habe zudem dazu geführt, dass sich das Magma unterirdisch weiter nach Süden bewegte, was sich in den zahlreichen, auf die Eruption folgenden Erdbeben zeigte. Zum Glück gelang es dem glutflüssigen Gestein aber nicht, außerhalb der ursprünglich bereits aufgerissenen Spalten auszutreten und die Innenstädte von Goma und Gisenyi zu überfluten.

Mehr zum Thema 1/

Dieser Verlauf der Eruption steht völlig im Gegensatz zu den bisherigen Vorstellungen, nach denen unter einem Vulkan aufsteigendes Magma zu Brüchen in Magmakanälen führt. Weil dieser Aufstieg stets von Erdbeben begleitet ist, können die Beben auf eine bevorstehende Eruption deuten. Warum aber im Mai vergangenen Jahres an der Südflanke des Nyirangongo zunächst ein Magmakanal ohne Vorwarnung barst und dann das Magma ausbrach, können die Forscher nicht erklären.