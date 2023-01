Exxon Mobil am Pranger : Das Geld, der Planet und das Öl

Am Abgrund von Lützerath sind die Klimaschützer bereits verschwunden. Am Mittwoch begannen Polizisten das besetzte Dorf zu räumen und lösten das Aktivistencamp auf. Damit wird der Weg frei sein für RWE, den Ort abzubaggern. Noch in diesem Winter soll der Braunkohleabbau beginnen. Im Kampf Klima gegen Kohle hat die Kohle vorerst gewonnen.

Was vom Protest bleibt, sind die Bilder, eines eindrücklicher als das andere. Hier der monströse Schaufelradbagger, dort die Klimaschützer, dazwischen ein Abgrund. Dagegen kommt man als Kohlekonzern nicht mehr lange an, selbst wenn man das Recht auf seiner Seite hat. Wochenlang standen die Aktivisten hier an der Abbruchkante und schauten hinab in ein vergangenes Zeitalter.