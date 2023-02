Ein Erdbeben in Alaska rief seismische Wellen hervor, die vier Mal durch den inneren Erdkern (rot) liefen und so verrieten, das es noch einen innersten (hellrote Kugel) gibt. Bild: Drew Whitehouse, Son Phạm and Hrvoje Tkalčic

Ganz grob ist unsere Erde aufgebaut wie eine Mozartkugel: Dem Schokoladenüberzug entspricht bei ihr eine spröde steinerne Kruste, dem Nougat der Erdmantel aus teilweise duktilem Silikat, und ihr Kern ist anstatt aus grünem Marzipan aus Eisen mit einer Beimengung von vielleicht zehn Prozent Nickel. Tatsächlich ist die geologische Confiserie natürlich komplizierter.

Im Jahr 1936 entdeckte die dänische Geophysikerin Inge Lehmann (1888 bis 1993), dass sich im Erdkern zwei Zonen unterscheiden lassen. Das folgerte sie aus Aufzeichnungen seismischer Wellen eines starken Erdbebens auf der Südinsel Neuseelands, die durch den ganzen Planeten wanderten. Wie sich anschließend zeigte, ist die äußere dieser beiden Zonen des Erdkerns flüssig, weswegen die Erdrotation darin Wirbel hervorruft, die wiederum das für die irdische Biosphäre so wichtige Erdmagnetfeld erzeugen. Der innere Erdkern ist dagegen fest.

Erdbebenwellen sind die einzige Möglichkeit, das tiefe Erdinnere selbst zu untersuchen, doch solche Studien sind nicht einfach. In der Regel treten nur im Umfeld der sogenannten Subduktionszonen – Grenzen tektonischer Platten, entlang denen Ozeankruste in den Erdmantel gezogen wird – hinreichend starke Erdbeben auf, deren Wellen durch den ganzen Planeten laufen können, ohne sich bis unter die Nachweisgrenze abzuschwächen.

Um sie dann allerdings aufzuzeichnen, müssen seismische Messstationen in dem betreffenden Bebenherd gegenüberliegenden Weltgegenden auf Empfang sein. Doch in Ozeanen oder anderen entlegenen Regionen ist das Netz solcher Stationen entsprechend weitmaschig. Es ist aber in den letzten beiden Jahrzehnten erheblich enger und empfindlicher geworden. Damit lassen sich inzwischen auch Wellen nachweisen, welche die Zentralregion der Erde mehr als einmal durchquert haben.

Erdbebenwellen stapeln

Nun berichten die beiden Geophysiker Thanh-Son Pham und Hrvoje Tkalčić von der Australian National University in Canberra in einem Fachartikel in Nature Communications, wie es ihnen gelang, das Zentrum der Erde mittels der Analyse seismischer Wellen zu untersuchen, die bis zu fünfmal durch die feste Eisenkugel am Erdmittelpunkt liefen. Laut der beiden Autoren ist das neuer Rekord.

„Nach allem, was wir wissen“, schreiben sie, „gibt es in der seismologischen Literatur bislang keine Berichte über Mehrfachreflexionen mit mehr als zwei Durchgängen.“ Die Forscher werteten dazu Daten von sechzehn starken Erdbeben aus den Jahren 2010 bis 2019 aus, darunter zum Beispiel eines der Magnitude 7,9, das am 22. Januar 2017 das Archipel der Salomonen im südwestlichen Pazifik erschütterte. Von dort abgestrahlte Wellen wurden von Seismometern in Ostasien und Australien, aber auch beiderseits des Atlantiks bis hinunter in die Antarktis registriert.

Durch das „Übereinanderstapeln“ (stacking) solcher Wellendaten aus vielen verschiedenen seismologischen Messstationen war es Pham und Tkalčić möglich, die Signale der durch den Innenkern wandernden Wellen zu verstärken und störendes Rauschen zu unterdrücken. Dadurch konnten sie folgern, dass der von Inge Lehmann entdeckte feste innere Erdkern tatsächlich in zwei Zonen zerfällt.

Erste Hinweise auf einen solchen „Innersten inneren Erdkern“ waren zuerst 2002 veröffentlicht worden und wurden von nachfolgenden Untersuchungen gestützt. Dabei schätzte man, dieser innerste Bezirk unseres Planeten müsse einen Radius von etwa 300 Kilometern haben – gegenüber einem Radius des gesamten inneren festen Erdkerns von rund 1220 Kilometern.

Nach den Ergebnissen der beiden Geophysiker aus Canberra wurde die Größe des Erdinnersten damit aber deutlich unterschätzt. „Die Eigenschaften der Zone der innersten 650 Kilometer des inneren Erdkerns unterscheiden sich signifikant von denen der äußeren Zone“, schreiben die Forscher.

Die Verschiedenheit bestehe in einer deutlich höheren Anisotropie, das heißt, die Ausbreitung seismischer Wellen dort hängt in einem sehr viel höheren Maße von ihrer Einfallsrichtung ab. Möglicherweise, so spekulieren die beiden Autoren, handele es sich bei diesem Übergang zwischen zwei Zonen verschiedener Anisotropie um das „Fossil“ einer Änderung im Wachstum des inneren Kerns im Laufe der Erdgeschichte.