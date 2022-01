Dunkelflauten : Die Dunkle Seite der Energiewende

Aktualisiert am

So langsam werden die Tage länger, aber das nun wieder etwas ausgiebigere Sonnenlicht dringt kaum durch. Grau ist die Farbe dieses Winters, und trüb ist nicht nur der Himmel, sondern auch die Stimmung. Von wirklich grimmiger Kälte blieb das Land in diesen energiepolitisch heißen Zeiten verschont, doch schon im Februar kann die Russenpeitsche anrücken, wie kalte Kontinentalluft mitunter genannt wird. Selten hatten Wetter und Weltpolitik so viel gemeinsam.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Für Energieversorger ist jedenfalls eine heikle Zeit angebrochen, nicht nur was die Gasversorgung betrifft. Im Hochwinter drohen am ehesten Versorgungsengpässe auf dem Strommarkt, denn dann ist es mit höherer Wahrscheinlichkeit kalt, trübe und windstill zugleich. Ohne Sonne und Wind herrscht Dunkelflaute. Anlagen zur Anzapfung erneuerbarer Energiequellen liefern dann kaum Strom. Tritt das Phänomen zudem noch in Verbindung mit eisiger Luft auf, sprechen Experten von einer kalten Dunkelflaute. Solche Kältewellen können theoretisch mehrere Tage oder Wochen dauern, genau definiert ist das Phänomen nicht. Im schlimmsten Fall kollabiert das Stromnetz, denn gerade während eisiger Tage steigt die Stromnachfrage.