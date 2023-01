Reinigung der Atmosphäre : So gut funktioniert die CO2-Entnahme wirklich

So sollen Kohlenstoffdioxid-Waschanlagen für die Luft aussehen, wenn die Pläne des Herstellers Climework sich verwirklichen. Bild: CLIMEWORKS via REUTERS

Soll die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf deutlich unter zwei Grad Celsius begrenzt werden, wie es das Pariser-Klimaabkommen von 2015 vorsieht, sind drastische Maßnahmen notwendig, und die möglichst schnell. So müssen die weltweiten Emissionen an klimaschädlichen Gasen rasch heruntergefahren, die erneuerbaren Energien ausgebaut, vor allem aber gewaltige Mengen an bereits vorhandenem Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt werden. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) sollten es bis 2030 ungefähr 60 Millionen Tonnen (Megatonnen) pro Jahr sein. Der Weltklimarat IPCC hält, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, eine Menge von bis zu 20 Milliarden Tonnen (Gigatonnen) pro Jahr von 2050 an für notwendig. Zum Vergleich: Die weltweiten CO₂-Emissionen 2021 betrugen um die 37 Gigatonnen, 2022 sogar schon 40,6 Gigatonnen.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Doch die Anlagen zur großtechnischen CO₂-Abscheidung stehen noch nicht zur Verfügung oder sind erst in der Erprobung. Von den zwei Milliarden Gigatonnen CO₂, die der Atmosphäre derzeit jährlich entnommen werden, entfallen nur 0,1 Prozent auf Abscheide-Techniken. Der Löwenanteil wird nach wie vor über Biomasse und Aufforstungsprojekte gebunden. Das ist die nüchterne Bestandsaufnahme einer internationalen Studie des in Berlin ansässigen Mercator-Instituts für Klimaforschung. Die rund 20 an der Studie mit dem Titel „State of Carbon Dioxid Removal“ beteiligen Forscher fordern hier deutlich mehr Anstrengungen, um das 1,5 Grad-Klimaziel einhalten zu können.

Die Möglichkeiten des großtechnisches Entfernens von Kohlendioxid aus der Atmosphäre seien in denen Klimaschutzplänen der meisten Länder kaum berücksichtigt. Das sei, so die Autoren, ein wesentlicher Grund dafür, dass Abscheidetechniken wie das direkte Absaugen von CO₂ aus der Umgebungsluft mittels großer Filter, Direct Air Carbon Capture (DACC) genannt, noch immer ein Schattendasein führen. Die Weiterentwicklung neuartiger Technologien käme deshalb nur schleppend voran. Hier sei ein dringendes Umdenken bei der Politik notwendig - vor allem deutlich mehr Investitionen und Forschungsanstrengungen. Das habe sich in den vergangenen Jahren leicht gewandelt. So seien von 2010 bis 2022 rund 4,1 Milliarden Dollar an öffentlichen Mitteln in die Forschung geflossen. „Der Stand von Forschung, Entwicklung und Politik ist hier ähnlich rückständig wie derjenige zu erneuerbaren Energien vor 25 Jahren“, sagt Jan Minx, Leiter der MCC-Arbeitsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung und Mitautor des Berichts.

Die Lücke, zwischen den gesteckten Klimazielen und dem trotz CO₂-Einsparungen und dem Zuwachs an erneuerbaren Energie Erreichbaren, ist groß. Um sie zu schließen müsste bis 2030, so die Studienautoren, die jährliche Kohlendioxid-Abscheidung weltweit von derzeit zwei Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr um das Dreißigfache pro Jahr, gesteigert werden, bis 2050 sogar um das Tausendfache und mehr.

Doch davon ist man noch weit entfernt, und allein durch Aufforstungsmaßnahmen und bessere Bodenbewirtschaftung dürfte das kaum zu erreichen sein. Man benötige vielmehr Abscheide-Anlagen im industriellen Maßstab, die jeweils mehrere Millionen Tonnen CO₂ aus der Atmosphäre filtern.